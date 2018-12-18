На северо-востоке Австралии прошли рекордные дожди (видео)

В городе Галифакс за 24 часа выпало более 680 мм осадков.

В Австралии прошли рекордные дожди / facebook.com/QldFireandRescueService

Экс-тропический циклон "Оуэн" принес в штат Квинсленд на северо-востоке Австралии рекордное количество осадков.

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Так, в городе Галифакс за 24 часа выпал 681 мм дождя, за один час - 122 мм. Больше 500 мм осадков выпало в четырех населенных пунктах, сообщает Floodlist со ссылкой на Австралийское бюро метеорологии.

Внезапное наводнение, вызванное дождями, разрушило дороги и сметало автомобили.

Напомним, 13 человек погибли в результате наводнений, вызванных проливными дождями в центральной части Вьетнама.