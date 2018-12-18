На северо-востоке Австралии прошли рекордные дожди (видео)
В городе Галифакс за 24 часа выпало более 680 мм осадков.
Экс-тропический циклон "Оуэн" принес в штат Квинсленд на северо-востоке Австралии рекордное количество осадков.
В Индонезии четыре человека стали жертвами наводнений и оползней
Так, в городе Галифакс за 24 часа выпал 681 мм дождя, за один час - 122 мм. Больше 500 мм осадков выпало в четырех населенных пунктах, сообщает Floodlist со ссылкой на Австралийское бюро метеорологии.
Внезапное наводнение, вызванное дождями, разрушило дороги и сметало автомобили.
Напомним, 13 человек погибли в результате наводнений, вызванных проливными дождями в центральной части Вьетнама.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница-4°... -10°
- Днепр-2°... -5°
- Донецк-3°... -6°
- Житомир-4°... -10°
- Запорожье-1°... -4°
- Ивано-Франковск-1°... -6°
- Киев-5°... -10°
- Кировоград-2°... -7°
- Луганск-4°... -6°
- Луцк-2°... -7°
- Львов-1°... -8°
- Николаев-2°... -5°
- Одесса0°... -5°
- Полтава-5°... -7°
- Ровно-3°... -10°
- Симферополь+1°... -2°
- Сумы-7°... -10°
- Тернополь-3°... -8°
- Харьков-5°... -8°
- Херсон0°... -3°
- Хмельницкий-5°... -12°
- Черкассы-3°... -7°
- Чернигов-6°... -11°
- Черновцы-2°... -7°
Виргиния, США
+ 2 °
Небольшая облачностьПогода Стерлинг
Ощущается как:-3 °
Влажность:63 %
Давление:756 мм
Ветер: 5.6 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:23
Закат16:49
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей