Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине на День Святого Николая

Завтра в Украине будет холодно.

В Украине завтра ожидается морозная погода / УНИАН

На День Святого Николая, 19 декабря, в Украине ожидается морозная погода, в большинстве областей осадки маловероятны.

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Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"В целом в большинстве областей Украины существенные осадки маловероятны....

Морозная погода продлится. Ближайшей ночью -6...-12, местами -10...-14 градусов, днем на Николая -3..-9 градусов, на юге около нуля, в Крыму до +4 градусов", - пишет она.

По словам Диденко, в Киеве завтра будет морозно. Ночью -7...-9 градусов, в окрестностях до -10 градусов, днем -5...-7 градусов. Без существенных осадков, на дорогах - гололедица.

По словам синоптика, в конце недели в Украине ожидается повышение температуры воздуха и осадки в виде снега и мокрого снега.

Напомним, во вторник, 18 декабря, в Приазовье ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.