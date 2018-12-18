Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине на День Святого Николая
Завтра в Украине будет холодно.
На День Святого Николая, 19 декабря, в Украине ожидается морозная погода, в большинстве областей осадки маловероятны.
Погода на сегодня: в Украине будет холодно, местами пройдет снег (карта)
Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"В целом в большинстве областей Украины существенные осадки маловероятны....
Морозная погода продлится. Ближайшей ночью -6...-12, местами -10...-14 градусов, днем на Николая -3..-9 градусов, на юге около нуля, в Крыму до +4 градусов", - пишет она.
По словам Диденко, в Киеве завтра будет морозно. Ночью -7...-9 градусов, в окрестностях до -10 градусов, днем -5...-7 градусов. Без существенных осадков, на дорогах - гололедица.
По словам синоптика, в конце недели в Украине ожидается повышение температуры воздуха и осадки в виде снега и мокрого снега.
Напомним, во вторник, 18 декабря, в Приазовье ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
Погода в Украине
- Винница-4°... -10°
- Днепр-2°... -5°
- Донецк-3°... -6°
- Житомир-4°... -10°
- Запорожье-1°... -4°
- Ивано-Франковск-1°... -6°
- Киев-5°... -10°
- Кировоград-2°... -7°
- Луганск-4°... -6°
- Луцк-2°... -7°
- Львов-1°... -8°
- Николаев-2°... -5°
- Одесса0°... -5°
- Полтава-5°... -7°
- Ровно-3°... -10°
- Симферополь+1°... -2°
- Сумы-7°... -10°
- Тернополь-3°... -8°
- Харьков-5°... -8°
- Херсон0°... -3°
- Хмельницкий-5°... -12°
- Черкассы-3°... -7°
- Чернигов-6°... -11°
- Черновцы-2°... -7°