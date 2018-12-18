Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине на День Святого Николая

12:56, 18 декабря 2018
237
0

Завтра в Украине будет холодно.

В Украине завтра ожидается морозная погода / УНИАН
В Украине завтра ожидается морозная погода / УНИАН

На День Святого Николая, 19 декабря, в Украине ожидается морозная погода, в большинстве областей осадки маловероятны.

Погода на сегодня: в Украине будет холодно, местами пройдет снег (карта)

Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"В целом в большинстве областей Украины существенные осадки маловероятны....

Морозная погода продлится. Ближайшей ночью -6...-12, местами -10...-14 градусов, днем на Николая -3..-9 градусов, на юге около нуля, в Крыму до +4 градусов", - пишет она.

По словам Диденко, в Киеве завтра будет морозно. Ночью -7...-9 градусов, в окрестностях до -10 градусов, днем -5...-7 градусов. Без существенных осадков, на дорогах - гололедица.

По словам синоптика, в конце недели в Украине ожидается повышение температуры воздуха и осадки в виде снега и мокрого снега.

Напомним, во вторник, 18 декабря, в Приазовье ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #снег#погода#мороз
Читайте также
На северо-востоке Австралии прошли рекордные дожди (видео) На северо-востоке Австралии прошли рекордные дожди (видео)
Восток Индии пострадал от тропического циклона "Петай" Восток Индии пострадал от тропического циклона "Петай"
В Киеве завтра без осадков, днем температура до -6° В Киеве завтра без осадков, днем температура до -6°
Завтра в Украине будет холодно, на западе пройдет снег (видеопрогноз) Завтра в Украине будет холодно, на западе пройдет снег (видеопрогноз)
Из-за снегопадов в Румынии произошло рекордное количество ДТП (видео) Из-за снегопадов в Румынии произошло рекордное количество ДТП (видео)
Морозы и гололедица: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра Морозы и гололедица: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
Погода на неделю: в Украине ударят морозы, на выходных вернутся снегопады (карта) Погода на неделю: в Украине ударят морозы, на выходных вернутся снегопады (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 2 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
63 %
756 мм
5.6 м/с
2 %
Лента новостей