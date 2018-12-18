Синоптики предупреждают о снеголавинной опасности в Карпатах
В высокогорье восточной части Закарпатской области ожидается лавинная опасность 3 уровня.
Во вторник, 18 декабря, в высокогорье Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей ожидается лавинная опасность.
Погода на сегодня: в Украине будет холодно, местами пройдет снег (карта)
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
Так, сегодня в высокогорье восточной части Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень), западной и центральной частей - умеренная снеголавинная опасность (2 уровень).
В высокогорье Ивано-Франковской будет сохраняться лавинная опасность 2 уровня. В горах Львовской области ожидается низкая снеголавинная опасность (1 уровень).
Напомним, во вторник, 18 декабря, в Приазовье ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
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