Синоптики предупреждают о снеголавинной опасности в Карпатах

11:52, 18 декабря 2018
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В высокогорье восточной части Закарпатской области ожидается лавинная опасность 3 уровня.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН
В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН

Во вторник, 18 декабря, в высокогорье Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей ожидается лавинная опасность.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Так, сегодня в высокогорье восточной части Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень), западной и центральной частей - умеренная снеголавинная опасность (2 уровень).

В высокогорье Ивано-Франковской будет сохраняться лавинная опасность 2 уровня. В горах Львовской области ожидается низкая снеголавинная опасность (1 уровень).

Напомним, во вторник, 18 декабря, в Приазовье ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

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Теги: #Карпаты#лавина
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