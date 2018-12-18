Восток Индии пострадал от тропического циклона "Петай"

Один человек погиб.

На Индию обрушился тропический циклон / twitter.com/ANI

Днем 17 декабря тропический циклон "Петай", образовавшийся в Бенгальском заливе, обрушился на восточное побережье индийского штата Андхра-Прадеш.

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Циклон принес с собой сильные ветры и ливни, вырывал с корнями большие деревья. Жертвой стихии стал один человек, передает Xinhua со ссылкой на местную экстренную службу.

Из-за непогоды в штате было отменено движение 22 пассажирских поездов, закрыты образовательные учреждения в прибрежных районах. Также у берегов штата Андхра-Прадеш была приостановлена рыбная ловля. ВМС страны разместили в соответствующих районах самолеты и корабли для оказания экстренной помощи пострадавшим.

Напомним, в австралийском городе Сидней прошел сильный ливень, местами всего за полтора часа выпало более 90 мм осадков.