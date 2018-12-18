В трех областях Украины объявили штормовое предупреждение
Порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек.
Во вторник, 18 декабря, в Приазовье ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
В Киеве сегодня без осадков, днем температура до -6°
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
Так, сегодня в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях ожидаются порывы ветра до 15-20 м/сек.
Напомним, во вторник, 18 декабря, практически по всей Украине будет холодно, местами пройдет снег.
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