В трех областях Украины объявили штормовое предупреждение

09:39, 18 декабря 2018
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Порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек.

Сильный ветер ожидается в Приазовье / УНИАН
Сильный ветер ожидается в Приазовье / УНИАН

Во вторник, 18 декабря, в Приазовье ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

В Киеве сегодня без осадков, днем температура до -6°

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Так, сегодня в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях ожидаются порывы ветра до 15-20 м/сек.

В трех областях ожидается сильный ветер / Укргидрометцентр
В трех областях ожидается сильный ветер / Укргидрометцентр

Напомним, во вторник, 18 декабря, практически по всей Украине будет холодно, местами пройдет снег.

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Теги: #погода#ветер#штормовое предупреждение
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