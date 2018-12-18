В Киеве сегодня без осадков, днем температура до -6°
Вечером в столице до -8°.
Согласно данным Погода УНИАН, 18 декабря в Киеве без осадков, днем температура до -6°.
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Погода в Киеве на сегодня. Температура воздуха днем -6°, вечером - до -8°. Ветер восточный, до 2,5 м/сек.
Солнце в столице взошло в 07:53, а зайдет в 15:54.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 18 декабря, практически по всей Украине будет холодно, местами пройдет снег.
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- Винница-5°... -10°
- Днепр-3°... -5°
- Донецк-4°... -6°
- Житомир-4°... -10°
- Запорожье-1°... -4°
- Ивано-Франковск-1°... -6°
- Киев-6°... -11°
- Кировоград-5°... -7°
- Луганск-4°... -6°
- Луцк-1°... -9°
- Львов-1°... -7°
- Николаев-2°... -5°
- Одесса-2°... -5°
- Полтава-5°... -7°
- Ровно-3°... -11°
- Симферополь+1°... -2°
- Сумы-7°... -10°
- Тернополь-3°... -7°
- Харьков-5°... -7°
- Херсон-1°... -4°
- Хмельницкий-4°... -9°
- Черкассы-5°... -8°
- Чернигов-7°... -12°
- Черновцы-2°... -6°
Виргиния, США
+ 3 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг
Ощущается как:-2 °
Влажность:63 %
Давление:753 мм
Ветер: 5.5 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:23
Закат16:49
Видимость:16 км
Фаза луны:
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