В Киеве сегодня без осадков, днем температура до -6°

08:30, 18 декабря 2018
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Вечером в столице до -8°.

В Киеве сегодня будет морозно / УНИАН
В Киеве сегодня будет морозно / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 18 декабря в Киеве без осадков, днем температура до -6°.

Погода на неделю: в Украине ударят морозы, на выходных вернутся снегопады (карта)

Погода в Киеве на сегодня. Температура воздуха днем -6°, вечером - до -8°. Ветер восточный, до 2,5 м/сек.

Солнце в столице взошло в 07:53, а зайдет в 15:54.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 18 декабря, практически по всей Украине будет холодно, местами пройдет снег.

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Теги: #Киев#погода
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