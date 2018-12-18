В Киеве сегодня без осадков, днем температура до -6°

Вечером в столице до -8°.

В Киеве сегодня будет морозно / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 18 декабря в Киеве без осадков, днем температура до -6°.

Читайте также Погода на неделю: в Украине ударят морозы, на выходных вернутся снегопады (карта)

Погода в Киеве на сегодня. Температура воздуха днем -6°, вечером - до -8°. Ветер восточный, до 2,5 м/сек.

Солнце в столице взошло в 07:53, а зайдет в 15:54.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 18 декабря, практически по всей Украине будет холодно, местами пройдет снег.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.