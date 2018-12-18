Погода на сегодня: в Украине будет холодно, местами пройдет снег (карта)

08:10, 18 декабря 2018
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На севере днем до -6°.

В Украине сегодня будет холодно / УНИАН
В Украине сегодня будет холодно / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 18 декабря, практически по всей Украине будет холодно, местами пройдет снег.

Погода на неделю: в Украине ударят морозы, на выходных вернутся снегопады (карта)

Погода в Украине на сегодня. На востоке без осадков, температура до -5°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +2°. 

На западе Украины местами пройдет снег. Температура до -1°.

В северных областях пасмурно. Температура до -6°. В центре без осадков, температура до -3°.

Прогноз на 18 декабря / УНИАН
Прогноз на 18 декабря / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 18 декабря — Саввы Освященного. В старину на Савву погоду узнавали не выходя из избы. Красный огонь в печи да поленья трещат, на дворе стужа лютая будет. Если дым столбом — к морозу, к ведру, дым волоком — к ненастью, когда дым без ветра бьет к земле — жди снега. 

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Теги: #снег#погода#мороз
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