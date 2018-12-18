Погода на сегодня: в Украине будет холодно, местами пройдет снег (карта)
На севере днем до -6°.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 18 декабря, практически по всей Украине будет холодно, местами пройдет снег.
Погода на неделю: в Украине ударят морозы, на выходных вернутся снегопады (карта)
Погода в Украине на сегодня. На востоке без осадков, температура до -5°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +2°.
На западе Украины местами пройдет снег. Температура до -1°.
В северных областях пасмурно. Температура до -6°. В центре без осадков, температура до -3°.
Согласно народному прогнозу, 18 декабря — Саввы Освященного. В старину на Савву погоду узнавали не выходя из избы. Красный огонь в печи да поленья трещат, на дворе стужа лютая будет. Если дым столбом — к морозу, к ведру, дым волоком — к ненастью, когда дым без ветра бьет к земле — жди снега.
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Погода в Украине
- Винница-5°... -10°
- Днепр-3°... -5°
- Донецк-4°... -6°
- Житомир-4°... -10°
- Запорожье-1°... -4°
- Ивано-Франковск-1°... -6°
- Киев-6°... -11°
- Кировоград-5°... -7°
- Луганск-4°... -6°
- Луцк-1°... -9°
- Львов-1°... -7°
- Николаев-2°... -5°
- Одесса-2°... -5°
- Полтава-5°... -7°
- Ровно-3°... -11°
- Симферополь+1°... -2°
- Сумы-7°... -10°
- Тернополь-3°... -7°
- Харьков-5°... -7°
- Херсон-1°... -4°
- Хмельницкий-4°... -9°
- Черкассы-5°... -8°
- Чернигов-7°... -12°
- Черновцы-2°... -6°