Погода на сегодня: в Украине будет холодно, местами пройдет снег (карта)

На севере днем до -6°.

В Украине сегодня будет холодно / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 18 декабря, практически по всей Украине будет холодно, местами пройдет снег.

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Погода в Украине на сегодня. На востоке без осадков, температура до -5°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +2°.

На западе Украины местами пройдет снег. Температура до -1°.

В северных областях пасмурно. Температура до -6°. В центре без осадков, температура до -3°.

Прогноз на 18 декабря / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 18 декабря — Саввы Освященного. В старину на Савву погоду узнавали не выходя из избы. Красный огонь в печи да поленья трещат, на дворе стужа лютая будет. Если дым столбом — к морозу, к ведру, дым волоком — к ненастью, когда дым без ветра бьет к земле — жди снега.

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