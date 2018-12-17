В Киеве завтра без осадков, днем температура до -6°

17:00, 17 декабря 2018
22
0

Вечером в столице до -8°.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 18 декабря в Киеве без осадков, днем температура до -6°.

Морозы и гололедица: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра

Погода в Киеве. Температура воздуха днем -6°, вечером - до -8°. Ветер восточный, до 2,5 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 07:53, а зайдет в 15:54.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 14 декабря практически по всей Украине пройдет снег, ночью местами температура до -7°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#погода
Читайте также
В Киеве завтра без осадков, днем температура до -6° В Киеве завтра без осадков, днем температура до -6°
Завтра в Украине будет холодно, на западе пройдет снег (видеопрогноз) Завтра в Украине будет холодно, на западе пройдет снег (видеопрогноз)
Морозы и гололедица: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра Морозы и гололедица: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
Погода на неделю: в Украине ударят морозы, на выходных вернутся снегопады (карта) Погода на неделю: в Украине ударят морозы, на выходных вернутся снегопады (карта)
Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах Украины Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах Украины
В Украине сегодня ожидается морозная погода, на западе пройдет снег (карта) В Украине сегодня ожидается морозная погода, на западе пройдет снег (карта)
Завтра в Украине будет морозно, западные регионы притрусить снегом (карта) Завтра в Украине будет морозно, западные регионы притрусить снегом (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 6 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
57 %
751 мм
7.1 м/с
1 %
Лента новостей