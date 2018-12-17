В Киеве завтра без осадков, днем температура до -6°
Вечером в столице до -8°.
Согласно данным Погода УНИАН, 18 декабря в Киеве без осадков, днем температура до -6°.
Морозы и гололедица: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
Погода в Киеве. Температура воздуха днем -6°, вечером - до -8°. Ветер восточный, до 2,5 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 07:53, а зайдет в 15:54.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 14 декабря практически по всей Украине пройдет снег, ночью местами температура до -7°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница-4°... -7°
- Днепр-3°... -6°
- Донецк-3°... -7°
- Житомир-4°... -7°
- Запорожье-1°... -5°
- Ивано-Франковск-2°... -4°
- Киев-5°... -8°
- Кировоград-3°... -8°
- Луганск-3°... -7°
- Луцк-2°... -5°
- Львов-1°... -6°
- Николаев-1°... -4°
- Одесса0°... -4°
- Полтава-4°... -8°
- Ровно-4°... -6°
- Симферополь+4°... -3°
- Сумы-5°... -10°
- Тернополь-4°... -6°
- Харьков-5°... -8°
- Херсон-1°... -3°
- Хмельницкий-3°... -7°
- Черкассы-3°... -8°
- Чернигов-4°... -8°
- Черновцы-3°... -5°
Виргиния, США
+ 6 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг
Ощущается как:+6 °
Влажность:57 %
Давление:751 мм
Ветер: 7.1 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:07:22
Закат16:48
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей