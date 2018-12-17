В Киеве завтра без осадков, днем температура до -6°

Вечером в столице до -8°.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 18 декабря в Киеве без осадков, днем температура до -6°.

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Погода в Киеве. Температура воздуха днем -6°, вечером - до -8°. Ветер восточный, до 2,5 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 07:53, а зайдет в 15:54.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 14 декабря практически по всей Украине пройдет снег, ночью местами температура до -7°.

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