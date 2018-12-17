Завтра в Украине будет холодно, на западе пройдет снег (видеопрогноз)

16:30, 17 декабря 2018
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Местами температура опустится до -12°.

Завтра в Украине будет морозно / УНИАН
Завтра в Украине будет морозно / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 14 декабря практически по всей Украине пройдет снег, ночью местами температура до -7°.

Погода на неделю: в Украине ударят морозы, на выходных вернутся снегопады (карта)

Погода в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до -7°, днем до -5°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до -5°, днем до +2°. 

На западе Украины местами пройдет снег. Температура ночью до -9°, днем до -1°.

В северных областях пасмурно. Температура ночью до -12°, днем до -6°. В центре без осадков, температура ночью до -10°, днем до -3°.

Согласно народному прогнозу, 18 декабря — Саввы Освященного. В старину на Савву погоду узнавали не выходя из избы. Красный огонь в печи да поленья трещат, на дворе стужа лютая будет. Если дым столбом — к морозу, к ведру, дым волоком — к ненастью, когда дым без ветра бьет к земле — жди снега. 

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Теги: #снег#погода#морозы
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