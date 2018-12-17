Завтра в Украине будет холодно, на западе пройдет снег (видеопрогноз)
Местами температура опустится до -12°.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 14 декабря практически по всей Украине пройдет снег, ночью местами температура до -7°.
Погода на неделю: в Украине ударят морозы, на выходных вернутся снегопады (карта)
Погода в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до -7°, днем до -5°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до -5°, днем до +2°.
На западе Украины местами пройдет снег. Температура ночью до -9°, днем до -1°.
В северных областях пасмурно. Температура ночью до -12°, днем до -6°. В центре без осадков, температура ночью до -10°, днем до -3°.
Согласно народному прогнозу, 18 декабря — Саввы Освященного. В старину на Савву погоду узнавали не выходя из избы. Красный огонь в печи да поленья трещат, на дворе стужа лютая будет. Если дым столбом — к морозу, к ведру, дым волоком — к ненастью, когда дым без ветра бьет к земле — жди снега.
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Погода в Украине
- Винница-4°... -7°
- Днепр-3°... -6°
- Донецк-3°... -7°
- Житомир-4°... -7°
- Запорожье-1°... -5°
- Ивано-Франковск-2°... -4°
- Киев-5°... -8°
- Кировоград-3°... -8°
- Луганск-3°... -7°
- Луцк-2°... -5°
- Львов-1°... -6°
- Николаев-1°... -4°
- Одесса0°... -4°
- Полтава-4°... -8°
- Ровно-4°... -6°
- Симферополь+4°... -3°
- Сумы-5°... -10°
- Тернополь-4°... -6°
- Харьков-5°... -8°
- Херсон-1°... -3°
- Хмельницкий-3°... -7°
- Черкассы-3°... -8°
- Чернигов-4°... -8°
- Черновцы-3°... -5°