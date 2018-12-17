Морозы и гололедица: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра

Ночью местами температура опустится до -14 градусов.

Завтра в Украине ожидается гололедица / УНИАН

Во вторник, 18 декабря, погода в Украине будет холодной, на дорогах страны ожидается гололедица.

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Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

"Температура воздуха составит ночью -6...-12 градусов, при прояснениях на севере, востоке и в центре до -12...-14 градусов.

В течение дня также будет холодно, во вторник ожидается не выше -3...-8 градусов. На крайнем юге и на Закарпатье - от 2 мороза до 2 градусов тепла", - пишет она.

По словам Диденко, снег завтра ожидается в западных областях, на значительной части территории Украины - без существенных осадков. Кроме того, на дорогах страны - гололедица.

В Киеве завтра без осадков, ночью -7...-9 градусов, днем -5...-7 градусов.

Напомним, на этой неделе в Украине похолодает, на выходных вернутся снегопады.