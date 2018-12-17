Погода на неделю: в Украине ударят морозы, на выходных вернутся снегопады (карта)

Местами похолодает до -14°.

На этой неделе в Украине будет холодно / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине похолодает, на выходных вернутся снегопады.

В понедельник в Украине местами пройдет снег. На юге до +4°, в остальных регионах до -7°...-1°.

Прогноз на 17 декабря / УНИАН

Во вторник, 18 декабря, на западе Украины пройдет снег, на севере ночью до -13°.

Прогноз на 18 декабря / УНИАН

Прогноз погоды на среду, 19 декабря. В большинстве регионов без осадков. Самая холодная погода будет на западе - до -14°. В остальных регионах до -12°.

Прогноз на 19 декабря / УНИАН

В четверг в Украине без осадков. Ночью по стране темпераура -11°…-1°, днем на западе до -7°.

Прогноз на 20 декабря / УНИАН

В пятницу на западе, севере и в центре пройдет снег, на юге - дождь. Ночью на северо-востоке до -13°, в остальных регионах до -7°.

Прогноз на 21 декабря / УНИАН

22 и 23 декабря в Украине пройдут снегопады и дожди. В субботу ночью холоднее всего будет на востоке - до -11°, на остальной территории -9°…-1°. Днем температура по стране -7°...+4°. В воскресенье ночью на востоке до -11°, днем в Украине от -7° до +1°.

Прогноз на 22 декабря / УНИАН

Прогноз на 23 декабря / УНИАН

Народный прогноз погоды в Украине

17 декабря — Варвары. Если в декабре на Варвары болото, то будет зима красна, как золото. Если против этого дня ночное небо в звездах — жди холодов, а слепое и тусклое — на тепло. Если воробьи собираются кучками на деревьях и чирикают, то будет теплая зима. Деревья в инее — урожай на фрукты. Который день на Варвары, такой и на Саввы. Какая погода на Варвары, такая и на Рождество.

Читайте также Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах Украины

18 декабря — Саввы Освященного. В старину на Савву погоду узнавали, не выходя из избы. Красный огонь в печи да поленья трещат — на дворе стужа лютая будет. Если дым столбом — к морозу, к ведру, дым волоком — к ненастью, когда дым без ветра бьет к земле — жди снега.

19 декабря — Николая Чудотворца. В каждом году два Николая: на первого Николая не бывает холодно никогда, а до второго Николая не бывает тепла никогда. Какой день на Николая зимнего, такой и на Николая летнего. Как упадет большой иней — на хороший урожай овса. Как на Николая пойдет дождь, то урожай на озимые. Морозный день — на красоту хлеба и овощей.

20 декабря — день Амвросия. Пришел Амвросий — праздники отбросил. Это означало, что до Рождества праздников больше не будет.

21 декабря — день Потапия и Анфисы-умелицы. Сегодня синички подскажут погоду. Если синицы начинают с утра пищать — ночью будет мороз, а если прячутся под крышу — к метели.

22 декабря — Анны. По народным приметам, на Анну Зимнюю зима устанавливается до весны. В этот день смотрели, сколько навалило снега. Если до самого забора, то лето будет плохое, если остался хоть небольшой промежуток, то быть урожаю. Когда идет дождь — вся весна будет дождливой. Какая Анна до полудня, такая зима до конца декабря.

23 декабря — день Евграфа и Мины. Декабрь завершает год, но начинает зиму. Если на Евграфа идет снег — вся весна будет дождливой.

Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.