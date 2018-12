Южноафриканский курорт пострадал от мощного града (фото, видео)

Два человека пострадали.

Засыпало поля для гольфа, автомобили и отели — всего около 200 гостиничных номеров. На мокрых полах травмы получили 2 человека, они госпитализированы, передает Stormnews со ссылкой на News24.

Отмечается, что часть посетителей развлекательных центров была эвакуирована.

Sun City hail?

My first experience at Sun City y’all. I’m in tears ? pic.twitter.com/0CvU7a6QUu