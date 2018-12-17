Южноафриканский курорт пострадал от мощного града (фото, видео)

Два человека пострадали.

ЮАР пострадала от града / twitter.com/KENNYM_ZN

Курорт Сан-Сити в Северо-Западной провинции Южно-Африканской республики пострадал от сильного града.

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Засыпало поля для гольфа, автомобили и отели — всего около 200 гостиничных номеров. На мокрых полах травмы получили 2 человека, они госпитализированы, передает Stormnews со ссылкой на News24.

Отмечается, что часть посетителей развлекательных центров была эвакуирована.

Haelstorm in Sun City ? pic.twitter.com/aC2GWFXRjV — The Legal Boutique (@_SALegalAttire) 15 декабря 2018 г.

Sun City hail?

My first experience at Sun City y’all. I’m in tears ? pic.twitter.com/0CvU7a6QUu — Zanele Kekana (@_zanelek) 15 декабря 2018 г.

From Eugene Grobler



Gary Player Country Club in Sun City this afternoon. pic.twitter.com/DGmTpOCALY — Storm Report SA (@StormReportSA1) 15 декабря 2018 г.

Напомним, в австралийских городах Кундэбунг и Ролландс-Плейнс 7 ноября выпал град диаметром до 9 см.