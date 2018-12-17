Южноафриканский курорт пострадал от мощного града (фото, видео)
Два человека пострадали.
Курорт Сан-Сити в Северо-Западной провинции Южно-Африканской республики пострадал от сильного града.
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Засыпало поля для гольфа, автомобили и отели — всего около 200 гостиничных номеров. На мокрых полах травмы получили 2 человека, они госпитализированы, передает Stormnews со ссылкой на News24.
Отмечается, что часть посетителей развлекательных центров была эвакуирована.
Haelstorm in Sun City ? pic.twitter.com/aC2GWFXRjV— The Legal Boutique (@_SALegalAttire) 15 декабря 2018 г.
Sun City hail?— Zanele Kekana (@_zanelek) 15 декабря 2018 г.
My first experience at Sun City y’all. I’m in tears ? pic.twitter.com/0CvU7a6QUu
From Eugene Grobler— Storm Report SA (@StormReportSA1) 15 декабря 2018 г.
Gary Player Country Club in Sun City this afternoon. pic.twitter.com/DGmTpOCALY
Напомним, в австралийских городах Кундэбунг и Ролландс-Плейнс 7 ноября выпал град диаметром до 9 см.
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