Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах Украины

09:39, 17 декабря 2018
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Гололеда на дорогах не будет только в Херсонской, Запорожской областях и в Крыму.

На дорогах сегодня ожидается гололедица / УНИАН
На дорогах сегодня ожидается гололедица / УНИАН

В понедельник, 17 декабря, на дорогах почти всех регионов Украины ожидается гололедица.

В Киеве сегодня без осадков, температура днем до -5°

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"17 декабря на дорогах страны гололедица", - говорится в сообщении.

По информации Укргидрометцентра, гололедицы на дорогах не будет только в Херсонской, Запорожской областях и в Крыму.

Напомним, в понедельник, 17 декабря, в Украине ожидается морозная погода, на западе пройдут снегопады.

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Теги: #погода#гололедица
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