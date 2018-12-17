Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах Украины

Гололеда на дорогах не будет только в Херсонской, Запорожской областях и в Крыму.

На дорогах сегодня ожидается гололедица / УНИАН

В понедельник, 17 декабря, на дорогах почти всех регионов Украины ожидается гололедица.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"17 декабря на дорогах страны гололедица", - говорится в сообщении.

По информации Укргидрометцентра, гололедицы на дорогах не будет только в Херсонской, Запорожской областях и в Крыму.

Напомним, в понедельник, 17 декабря, в Украине ожидается морозная погода, на западе пройдут снегопады.