Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах Украины
Гололеда на дорогах не будет только в Херсонской, Запорожской областях и в Крыму.
В понедельник, 17 декабря, на дорогах почти всех регионов Украины ожидается гололедица.
В Киеве сегодня без осадков, температура днем до -5°
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"17 декабря на дорогах страны гололедица", - говорится в сообщении.
По информации Укргидрометцентра, гололедицы на дорогах не будет только в Херсонской, Запорожской областях и в Крыму.
Напомним, в понедельник, 17 декабря, в Украине ожидается морозная погода, на западе пройдут снегопады.
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