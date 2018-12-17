В Киеве сегодня без осадков, температура днем до -5°

Вечером в столице до -7°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 17 декабря в Киеве без осадков, температура до -5°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -5°, вечером - до -7°. Ветер восточный и юго-восточный, до 4,1 м/сек.

Солнце в столице взошло в 07:50, а зайдет в 15:53.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 17 декабря, в Украине ожидается морозная погода, на западе пройдут снегопады.

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