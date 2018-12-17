В Киеве сегодня без осадков, температура днем до -5°

08:30, 17 декабря 2018
29
0

Вечером в столице до -7°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 17 декабря в Киеве без осадков, температура до -5°.

В Карпатах выпало почти 40 см снега

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -5°, вечером - до -7°. Ветер восточный и юго-восточный, до 4,1 м/сек.

Солнце в столице взошло в 07:50, а зайдет в 15:53.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 17 декабря, в Украине ожидается морозная погода, на западе пройдут снегопады.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#погода
Читайте также
Завтра в Украине будет морозно, западные регионы притрусить снегом (карта) Завтра в Украине будет морозно, западные регионы притрусить снегом (карта)
Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах
Жертвами наводнений во Вьетнаме стали 13 человек Жертвами наводнений во Вьетнаме стали 13 человек
Погода на выходные: в Украине похолодает, местами температура опустится до -12° (карта) Погода на выходные: в Украине похолодает, местами температура опустится до -12° (карта)
На смену снегопадам в Украину придут сильные морозы (видео) На смену снегопадам в Украину придут сильные морозы (видео)
Кусачие морозы и снегопады: синоптики дали прогноз погоды в Украине на январь Кусачие морозы и снегопады: синоптики дали прогноз погоды в Украине на январь
В Киеве сегодня пройдет снег, днем температура до 0° В Киеве сегодня пройдет снег, днем температура до 0°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 4 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
57 %
751 мм
7.6 м/с
1 %
Лента новостей