В Украине сегодня ожидается морозная погода, на западе пройдет снег (карта)
Местами температура до -6°.
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 17 декабря, в Украине ожидается морозная погода, на западе пройдут снегопады.
В Карпатах выпало почти 40 см снега
На востоке без осадков, температура до -5°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +3°.
На западе Украины пройдет снег. Температура до -4°.
В северных областях без осадков. Температура до -6°. В центре облачно с прояснениями, температура до -5°.
Согласно народному прогнозу, 17 декабря — Варвары. Если в декабре на Варвары болото, то будет зима красна, как золото. Если против этого дня ночное небо в звездах — жди холодов, а слепое и тусклое — на тепло. Если воробьи собираются кучками на деревьях и чирикают, то будет теплая зима.
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- Чернигов-7°... -11°
- Черновцы-1°... -4°
Виргиния, США
+ 6 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг
Ощущается как:+6 °
Влажность:58 %
Давление:751 мм
Ветер: 7.6 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:07:22
Закат16:48
Видимость:16 км
Фаза луны:
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