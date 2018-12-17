В Украине сегодня ожидается морозная погода, на западе пройдет снег (карта)

Местами температура до -6°.

В Украине сегодня будет холодно / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 17 декабря, в Украине ожидается морозная погода, на западе пройдут снегопады.

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На востоке без осадков, температура до -5°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +3°.

На западе Украины пройдет снег. Температура до -4°.

В северных областях без осадков. Температура до -6°. В центре облачно с прояснениями, температура до -5°.

Прогноз на 17 декабря / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 17 декабря — Варвары. Если в декабре на Варвары болото, то будет зима красна, как золото. Если против этого дня ночное небо в звездах — жди холодов, а слепое и тусклое — на тепло. Если воробьи собираются кучками на деревьях и чирикают, то будет теплая зима.

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