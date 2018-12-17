В Украине сегодня ожидается морозная погода, на западе пройдет снег (карта)

08:04, 17 декабря 2018
42
0

Местами температура до -6°.

В Украине сегодня будет холодно / УНИАН
В Украине сегодня будет холодно / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 17 декабря, в Украине ожидается морозная погода, на западе пройдут снегопады.

В Карпатах выпало почти 40 см снега

На востоке без осадков, температура до -5°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +3°.

На западе Украины пройдет снег. Температура до -4°.

В северных областях без осадков. Температура до -6°. В центре облачно с прояснениями, температура до -5°.

Прогноз на 17 декабря / УНИАН
Прогноз на 17 декабря / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 17 декабря — Варвары. Если в декабре на Варвары болото, то будет зима красна, как золото. Если против этого дня ночное небо в звездах — жди холодов, а слепое и тусклое — на тепло. Если воробьи собираются кучками на деревьях и чирикают, то будет теплая зима.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #снег#погода
Читайте также
Завтра в Украине будет морозно, западные регионы притрусить снегом (карта) Завтра в Украине будет морозно, западные регионы притрусить снегом (карта)
Синоптики предупредили о гололедице на киевских дорогах Синоптики предупредили о гололедице на киевских дорогах
Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах
Жертвами наводнений во Вьетнаме стали 13 человек Жертвами наводнений во Вьетнаме стали 13 человек
В Карпатах выпало почти 40 см снега В Карпатах выпало почти 40 см снега
Непогода продолжается: украинцев предупреждают о снегопадах и гололедице Непогода продолжается: украинцев предупреждают о снегопадах и гололедице
В Киеве сегодня пройдет снег, днем температура до 0° В Киеве сегодня пройдет снег, днем температура до 0°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 6 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
58 %
751 мм
7.6 м/с
1 %
Лента новостей