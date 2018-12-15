Завтра в Украине будет морозно, западные регионы притрусить снегом (карта)

Холоднее всего будет на Киевщине, до -3...-5 градусов.

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Погода в Украине в воскресенье, 16 декабря, будет прохладной: везде, кроме Закарпатья и Крыма синоптики обещают "минус". В западных регионах еще и снег выпадет.

Об этом сообщают в Укргидрометцентре.

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Так, теплее всего будет на Закарпатье и в Крыму. Там воздух прогреется до +2...+4 градусов. До 0...-2 опустятся столбики термометров на морских побережьях: в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях.

На остальной территории Украины ожидается морозная погода – температурные отметки будут колебаться от -1 до -3 градусов.

Холоднее всего будет на Киевщине, до -3...-5 градусов.

Почти во всех регионах будет сухо и малооблачно с прояснениями, лишь в западных областях обещают снег, на Закарпатье вероятен снег с дождем.

Ветер будет юго-восточным, 5 – 10 метров за секунду.

В Киеве – без осадков, -3...-5 градусов.

Прогноз погоды на воскресенье, 16 декабря, в городах Украины:

Ужгород – +2...+4

Львов – -1...-3

Ивано-Франковск – -1...-3

Тернополь – -1...-3

Черновцы – -1...-3

Хмельницкий – -1...-3

Луцк – -1...-3

Ровно – -1...-3

Житомир – -1...-3

Винница – -1...-3

Одесса – 0...-2

Николаев – 0...-2

Херсон – 0...-2

Симферополь – +2...+4

Кропивницкий – -1...-3

Черкассы – -1...-3

Чернигов – -1...-3

Сумы – -1...-3

Полтава – -1...-3

Днепр – -1...-3

Запорожье – 0...-2

Донецк – -1...-3

Луганск – -1...-3

Харьков – -1...-3

Киев – -3...-5