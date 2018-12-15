Завтра в Украине будет морозно, западные регионы притрусить снегом (карта)
Холоднее всего будет на Киевщине, до -3...-5 градусов.
Погода в Украине в воскресенье, 16 декабря, будет прохладной: везде, кроме Закарпатья и Крыма синоптики обещают "минус". В западных регионах еще и снег выпадет.
Об этом сообщают в Укргидрометцентре.
Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах
Так, теплее всего будет на Закарпатье и в Крыму. Там воздух прогреется до +2...+4 градусов. До 0...-2 опустятся столбики термометров на морских побережьях: в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях.
На остальной территории Украины ожидается морозная погода – температурные отметки будут колебаться от -1 до -3 градусов.
Холоднее всего будет на Киевщине, до -3...-5 градусов.
Почти во всех регионах будет сухо и малооблачно с прояснениями, лишь в западных областях обещают снег, на Закарпатье вероятен снег с дождем.
Ветер будет юго-восточным, 5 – 10 метров за секунду.
В Киеве – без осадков, -3...-5 градусов.
Прогноз погоды на воскресенье, 16 декабря, в городах Украины:
Ужгород – +2...+4
Львов – -1...-3
Ивано-Франковск – -1...-3
Тернополь – -1...-3
Черновцы – -1...-3
Хмельницкий – -1...-3
Луцк – -1...-3
Ровно – -1...-3
Житомир – -1...-3
Винница – -1...-3
Одесса – 0...-2
Николаев – 0...-2
Херсон – 0...-2
Симферополь – +2...+4
Кропивницкий – -1...-3
Черкассы – -1...-3
Чернигов – -1...-3
Сумы – -1...-3
Полтава – -1...-3
Днепр – -1...-3
Запорожье – 0...-2
Донецк – -1...-3
Луганск – -1...-3
Харьков – -1...-3
Киев – -3...-5
Погода в Украине
- Винница-2°... -6°
- Днепр0°... -4°
- Донецк+1°... -5°
- Житомир-1°... -5°
- Запорожье+1°... -3°
- Ивано-Франковск-1°... -4°
- Киев-1°... -6°
- Кировоград-1°... -5°
- Луганск-1°... -6°
- Луцк-2°... -3°
- Львов-1°... -4°
- Николаев0°... -4°
- Одесса+1°... -2°
- Полтава-2°... -6°
- Ровно-3°... -5°
- Симферополь+4°... -1°
- Сумы-3°... -5°
- Тернополь-2°... -5°
- Харьков-2°... -6°
- Херсон+1°... -3°
- Хмельницкий-1°... -5°
- Черкассы-1°... -5°
- Чернигов-1°... -5°
- Черновцы-2°... -4°