Синоптики предупредили о гололедице на киевских дорогах

10:26, 15 декабря 2018
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Жителей столицы призывают быть осторожными, передвигаясь по городу.

На автодорогах столицы сегодня следует проявлять осторожность / УНИАН
На автодорогах столицы сегодня следует проявлять осторожность / УНИАН

Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах столицы.

На следующей неделе в Украине будет царить морозная погода

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации со ссылкой на Укргидрометцентр.

С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, киевлян призывают быть осторожными, передвигаясь по городу.

По прогнозу синоптиков, сегодня в столице будет облачно, без существенных осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/сек. Температура днем 2-4° мороза.

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Теги: #Киев#погода#дороги
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