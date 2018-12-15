Синоптики предупредили о гололедице на киевских дорогах
Жителей столицы призывают быть осторожными, передвигаясь по городу.
Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах столицы.
На следующей неделе в Украине будет царить морозная погода
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации со ссылкой на Укргидрометцентр.
С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, киевлян призывают быть осторожными, передвигаясь по городу.
По прогнозу синоптиков, сегодня в столице будет облачно, без существенных осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/сек. Температура днем 2-4° мороза.
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