Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

Лавинная опасность ожидается в течение 14-16 декабря.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / zak.depo.ua

В течение ближайших дней в Карпатах ожидается снеголавинная опасность 1 и 2 уровней.

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

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Так, в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается:

- 14-15 декабря - низкая снеголавинная опасность (1 уровень);

- 16 декабря - умеренная снеголавинная опасность (2 уровень);

- 16 декабря в горах западной и центральной части Закарпатской области ожидается низкая снеголавинная опасность (1 уровень).

Напомним, в ближайшее время сильные снегопады, которые оставили без электричества почти 200 населенных пунктов в Украине, прекратятся.