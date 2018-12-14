Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах
Лавинная опасность ожидается в течение 14-16 декабря.
В течение ближайших дней в Карпатах ожидается снеголавинная опасность 1 и 2 уровней.
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
На следующей неделе в Украине будет царить морозная погода
Так, в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается:
- 14-15 декабря - низкая снеголавинная опасность (1 уровень);
- 16 декабря - умеренная снеголавинная опасность (2 уровень);
- 16 декабря в горах западной и центральной части Закарпатской области ожидается низкая снеголавинная опасность (1 уровень).
Напомним, в ближайшее время сильные снегопады, которые оставили без электричества почти 200 населенных пунктов в Украине, прекратятся.
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