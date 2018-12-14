Жертвами наводнений во Вьетнаме стали 13 человек
За 11 месяцев 2018 года во Вьетнаме в результате стихийных бедствий погибли и пропали без вести 189 человек.
13 человек погибли в результате наводнений, вызванных проливными дождями в центральной части Вьетнама.
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Наводнения повредили 12 тыс. га сельхозугодий, 123 км водозащитных сооружений и ирригационных каналов и более 128,7 км дорог, погибло 163,5 тыс. голов скота и птицы, передает Синьхуа со ссылкой на комитет по предотвращению и контролю стихийных бедствий страны.
За 11 месяцев 2018 года во Вьетнаме в результате стихийных бедствий, в первую очередь тайфунов, наводнений и оползней, погибли и пропали без вести 189 человек, еще 140 пострадали. Экономический ущерб составил около 391,3 млн долларов.
Напомним, в результате наводнений и оползней в провинции Восточная Ява на западе Индонезии четыре человека погибли, 236 человек были вынуждены покинуть дома.
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