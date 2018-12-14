В Карпатах выпало почти 40 см снега

Местами высота снежного покрова составляет 38-39 см.

Карпаты засыпает снегом / snig.info/uk

По состоянию на 14 декабря в Карпатах высота снежного покрова достигает 38-39 см.

Об этом говорится в сообщении отдела гидропрогнозов Украинского гидрометцентра об опасности схода снежных лавин в Карпатах в Facebook.

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Так, на станции Пожижевская высота снежного покрова составляет 16-38 см, снег стабильный. На станции Плай высота снежного покрова составляет 12 см, снег свежий, пылевидный, хорошо закреплен.

На снеголавинном посту Драгобрат высота снежного покрова составляет 39 см.

Напомним, на следующей неделе в Украине установится морозная погода, осадки в большинстве областей маловероятны.