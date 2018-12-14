На следующей неделе в Украине будет царить морозная погода

13:52, 14 декабря 2018
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Осадки в первую половину следующей недели в большинстве областей Украины маловероятны.

В Украину идут морозы / УНИАН
В Украину идут морозы / УНИАН

На следующей неделе в Украине установится морозная погода, осадки в большинстве областей маловероятны.

Такой прогноз погоды в своем блоге опубликовала синоптик Наталья Диденко.

На смену снегопадам в Украину придут сильные морозы (видео)

"На следующей неделе, с 17 декабря и до Николая, в большинстве областей установится зимняя погода с небольшими и умеренными морозами. Ночные градусы окажутся в пределах 3...-8, местами до 10 мороза. В течение дня предполагается -2...-6 градусов", - пишет она.

По словам синоптика, в южной части и на юго-востоке столбики термометров будут колебаться около нуля. Осадки в первую половину следующей недели в большинстве областей Украины маловероятны, местами ожидаются туманы и гололедица на дорогах.

Напомним, январь-2019 в Украине будет холодным и со снегопадами. Не исключены осадки в виде ледяного дождя, когда капли на поверхности почвы превращаются в лед

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Теги: #погода#морозы
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