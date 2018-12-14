На следующей неделе в Украине будет царить морозная погода
Осадки в первую половину следующей недели в большинстве областей Украины маловероятны.
На следующей неделе в Украине установится морозная погода, осадки в большинстве областей маловероятны.
Такой прогноз погоды в своем блоге опубликовала синоптик Наталья Диденко.
На смену снегопадам в Украину придут сильные морозы (видео)
"На следующей неделе, с 17 декабря и до Николая, в большинстве областей установится зимняя погода с небольшими и умеренными морозами. Ночные градусы окажутся в пределах 3...-8, местами до 10 мороза. В течение дня предполагается -2...-6 градусов", - пишет она.
По словам синоптика, в южной части и на юго-востоке столбики термометров будут колебаться около нуля. Осадки в первую половину следующей недели в большинстве областей Украины маловероятны, местами ожидаются туманы и гололедица на дорогах.
Напомним, январь-2019 в Украине будет холодным и со снегопадами. Не исключены осадки в виде ледяного дождя, когда капли на поверхности почвы превращаются в лед
Погода в Украине
- Винница-1°... -4°
- Днепр+1°... -3°
- Донецк+3°... -3°
- Житомир0°... -4°
- Запорожье+2°... -3°
- Ивано-Франковск0°... -5°
- Киев0°... -4°
- Кировоград0°... -6°
- Луганск+2°... -3°
- Луцк+1°... -5°
- Львов0°... -5°
- Николаев+2°... -4°
- Одесса+2°... -5°
- Полтава0°... -4°
- Ровно0°... -7°
- Симферополь+5°... -4°
- Сумы0°... -6°
- Тернополь-1°... -5°
- Харьков+1°... -4°
- Херсон+3°... -4°
- Хмельницкий-1°... -6°
- Черкассы0°... -5°
- Чернигов+1°... -4°
- Черновцы+1°... -5°