Погода на выходные: в Украине похолодает, местами температура опустится до -12° (карта)

В западных областях ожидаются снегопады.

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На выходных в Украине похолодает, в западных областях ожидаются снегопады.

Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью -7°, днем -3°. В воскресенье пасмурно, -12°...-4°.

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Погода во Львове: в субботу пройдет снег, ночью -4°, днем -1°. В воскресенье также ожидаются осадки, -3°…-1°.

В Луцке в субботу ночью -4°, днем -2°, без осадков. В воскресенье ночью -4°, днем -2°, снегопад.

В Виннице в субботу ожидается пасмурная погода, температура воздуха -6°...-2°. В воскресенье до -10°, без осадков.

Одесситам на выходных обещают небольшую облачность. В субботу температура ночью -2°, днем +1°. В воскресенье -2°...+1°.

В Харькове в субботу пройдет снег, температура ночью -7°, днем -3°. В воскресенье -9°...-4°, без осадков.

Прогноз на 15 декабря / УНИАН

Прогноз на 16 декабря / УНИАН

В Днепре в субботу без осадков, температура ночью -3°, днем -1°. В воскресенье ливень, температура воздуха -1°...+2°.

В Симферополе завтра без осадков, -1°...+3°. В воскресенье -3°...+5°, переменная облачность.

Жителям Мариуполя обещают небольшую облачность, температура ночью -5°, днем +3°. В воскресенье солнечно, температура до -4°.

В Краматорске в субботу пасмурно и без осадков, температура ночью -5°, днем -1°. В воскресенье температура до -6°, переменная облачность.

В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью -6°, днем -1°. В воскресенье --6°...-2°, облачно с прояснениями.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу пройдет снег, температура до -9°. В воскресенье также ожидаются осадки, ночью -3°, днем -1°.

В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью -5°, днем -2°. В воскресенье пройдет сильный снег, ночью -4°, днем до -2°.

В Трускавце в субботу пасмурно, температура до -4°. В воскресенье температура до -5°, пройдет снег.

В Сваляве завтра снегопад, -2°, в воскресенье пройдет дождь, температура воздуха 0° …-2°.

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