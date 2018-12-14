Погода на выходные: в Украине похолодает, местами температура опустится до -12° (карта)
В западных областях ожидаются снегопады.
На выходных в Украине похолодает, в западных областях ожидаются снегопады.
Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью -7°, днем -3°. В воскресенье пасмурно, -12°...-4°.
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Погода во Львове: в субботу пройдет снег, ночью -4°, днем -1°. В воскресенье также ожидаются осадки, -3°…-1°.
В Луцке в субботу ночью -4°, днем -2°, без осадков. В воскресенье ночью -4°, днем -2°, снегопад.
В Виннице в субботу ожидается пасмурная погода, температура воздуха -6°...-2°. В воскресенье до -10°, без осадков.
Одесситам на выходных обещают небольшую облачность. В субботу температура ночью -2°, днем +1°. В воскресенье -2°...+1°.
В Харькове в субботу пройдет снег, температура ночью -7°, днем -3°. В воскресенье -9°...-4°, без осадков.
В Днепре в субботу без осадков, температура ночью -3°, днем -1°. В воскресенье ливень, температура воздуха -1°...+2°.
В Симферополе завтра без осадков, -1°...+3°. В воскресенье -3°...+5°, переменная облачность.
Жителям Мариуполя обещают небольшую облачность, температура ночью -5°, днем +3°. В воскресенье солнечно, температура до -4°.
В Краматорске в субботу пасмурно и без осадков, температура ночью -5°, днем -1°. В воскресенье температура до -6°, переменная облачность.
В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью -6°, днем -1°. В воскресенье --6°...-2°, облачно с прояснениями.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу пройдет снег, температура до -9°. В воскресенье также ожидаются осадки, ночью -3°, днем -1°.
В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью -5°, днем -2°. В воскресенье пройдет сильный снег, ночью -4°, днем до -2°.
В Трускавце в субботу пасмурно, температура до -4°. В воскресенье температура до -5°, пройдет снег.
В Сваляве завтра снегопад, -2°, в воскресенье пройдет дождь, температура воздуха 0° …-2°.
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Погода в Украине
- Винница-1°... -4°
- Днепр+1°... -3°
- Донецк+2°... -2°
- Житомир0°... -5°
- Запорожье+1°... -3°
- Ивано-Франковск0°... -6°
- Киев0°... -5°
- Кировоград-1°... -6°
- Луганск+2°... -2°
- Луцк0°... -5°
- Львов0°... -6°
- Николаев+1°... -6°
- Одесса+2°... -5°
- Полтава+1°... -5°
- Ровно-1°... -6°
- Симферополь+5°... -4°
- Сумы0°... -7°
- Тернополь-1°... -6°
- Харьков+1°... -5°
- Херсон+3°... -4°
- Хмельницкий-1°... -6°
- Черкассы0°... -4°
- Чернигов+1°... -4°
- Черновцы+1°... -5°