На смену снегопадам в Украину придут сильные морозы (видео)

10:58, 14 декабря 2018
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Местами температура будет достигать 15 градусов мороза.

В Украину идут морозы / УНИАН
В Украину идут морозы / УНИАН

В ближайшее время сильные снегопады, которые оставили без электроэнергии почти 200 населенных пунктов в Украине, прекратятся.

В Украине сегодня продолжатся снегопады, днем местами температура до +4° (карта)

"Синоптический процесс, который привел к снегопадам в северных и центральных областях Украины, потихоньку затихает. Интенсивность осадков уже начала уменьшаться, к 15 декабря они практически прекратятся, и в Украину придет небольшое похолодание", - рассказал "Фактам" директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.

По словам синоптика, ночью температура воздуха будет колебаться в диапазоне минус 4-9 градусов, на северо-востоке - до минус 10-15 градусов. Днем ожидается около 0. Ожидается, что такая погода в Украине продержится минимум неделю.

Ранее появился прогноз погоды в Украине на январь. Ожидается, что первый месяц нового года будет холодным и со снегопадами.

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Теги: #снег#погода#морозы
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