На смену снегопадам в Украину придут сильные морозы (видео)
Местами температура будет достигать 15 градусов мороза.
В ближайшее время сильные снегопады, которые оставили без электроэнергии почти 200 населенных пунктов в Украине, прекратятся.
В Украине сегодня продолжатся снегопады, днем местами температура до +4° (карта)
"Синоптический процесс, который привел к снегопадам в северных и центральных областях Украины, потихоньку затихает. Интенсивность осадков уже начала уменьшаться, к 15 декабря они практически прекратятся, и в Украину придет небольшое похолодание", - рассказал "Фактам" директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.
По словам синоптика, ночью температура воздуха будет колебаться в диапазоне минус 4-9 градусов, на северо-востоке - до минус 10-15 градусов. Днем ожидается около 0. Ожидается, что такая погода в Украине продержится минимум неделю.
Ранее появился прогноз погоды в Украине на январь. Ожидается, что первый месяц нового года будет холодным и со снегопадами.
Погода в Украине
- Винница-1°... -4°
- Днепр+1°... -3°
- Донецк+2°... -2°
- Житомир0°... -5°
- Запорожье+1°... -3°
- Ивано-Франковск0°... -6°
- Киев0°... -5°
- Кировоград-1°... -6°
- Луганск+2°... -2°
- Луцк0°... -5°
- Львов0°... -6°
- Николаев+1°... -6°
- Одесса+2°... -5°
- Полтава+1°... -5°
- Ровно-1°... -6°
- Симферополь+5°... -4°
- Сумы0°... -7°
- Тернополь-1°... -6°
- Харьков+1°... -5°
- Херсон+3°... -4°
- Хмельницкий-1°... -6°
- Черкассы0°... -4°
- Чернигов+1°... -4°
- Черновцы+1°... -5°