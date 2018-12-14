На смену снегопадам в Украину придут сильные морозы (видео)

Местами температура будет достигать 15 градусов мороза.

В Украину идут морозы / УНИАН

В ближайшее время сильные снегопады, которые оставили без электроэнергии почти 200 населенных пунктов в Украине, прекратятся.

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"Синоптический процесс, который привел к снегопадам в северных и центральных областях Украины, потихоньку затихает. Интенсивность осадков уже начала уменьшаться, к 15 декабря они практически прекратятся, и в Украину придет небольшое похолодание", - рассказал "Фактам" директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.

По словам синоптика, ночью температура воздуха будет колебаться в диапазоне минус 4-9 градусов, на северо-востоке - до минус 10-15 градусов. Днем ожидается около 0. Ожидается, что такая погода в Украине продержится минимум неделю.

Ранее появился прогноз погоды в Украине на январь. Ожидается, что первый месяц нового года будет холодным и со снегопадами.