Непогода продолжается: украинцев предупреждают о снегопадах и гололедице

09:50, 14 декабря 2018
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В 11 областях Украины сейчас идет небольшой снег.

На дорогах страны сегодня гололедица / Фото УНИАН
На дорогах страны сегодня гололедица / Фото УНИАН

По состоянию на утро 14 декабря в 11 областях Украины продолжаются снегопады.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на Украинский гидрометцентр, небольшой снег идет в Киевской, Львовской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Винницкой, Волынской, Одесской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Николаевской областях.

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Отмечается, что транспортное сообщение на автомобильных дорогах государственного и местного значения обеспечено. На дорогах местами гололедица.

В Киеве в местах прогнозируемого скопления грузового транспорта функционирует 5 мобильных пунктов обогрева (Брест-Литовское, Бориспольське, Гостомельское и Одесское шоссе и Броварской проспект).

Кроме того, из-за непогоды в Украине остаются обесточенными 40 населенных пунктов в двух областях, а именно: Черниговская - 38, Кировоградская - 2.

Днем 14 декабря в Украине ожидается небольшой снег, лишь в восточных областях без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, в западных областях северо-западный, 5-10 м/сек. Температура от 2° мороза до 1° тепла, в Крыму и на юге Одесской области 3-8° тепла, в Карпатах 1-6° мороза.

По Киеву и области небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/сек. Температура в Киеве и области 0-2° мороза.

Напомним, снегопады в Украине продолжатся в течение 14 декабря, 15 декабря ожидается незначительное снижение температуры и прекращение осадков.

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Теги: #снег#погода#гололедица
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