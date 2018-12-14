Кусачие морозы и снегопады: синоптики дали прогноз погоды в Украине на январь
Типичная зимняя погода придет в Украину в конце января.
Январь-2019 в Украине будет холодным и со снегопадами.
Не исключены осадки в виде ледяного дождя, когда падающие капли на поверхности грунта превращаются в лед, сообщает Meteoprog.
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По прогнозам американских синоптиков, январь-2019 в Европе будет холоднее обычного. По их долгосрочным прогнозам, температура воздуха опустится ниже климатической нормы на 1-2 градуса Цельсия. Для Европы средняя климатическая температура в январе составляет -3º.
А французские метеорологи предупреждают о внезапном и резком похолодании. Самые низкие температуры предвидятся в конце декабря, начале января. На термометрах увидим даже -15º.
Ожидается, что первый месяц нового года начнется снегами, но умеренными. Не исключены осадки в виде ледяного дождя, когда падающие капли на поверхности грунта превращаются в лед. Метеоявление создает опасную ситуацию на трассах.
Типичная зимняя погода посетит Украину в конце января. Во вторую и третью неделю месяца прогнозируется незначительное потепление. Конец месяца будет сопровождаться снегопадами.
Ранее синоптики дали прогноз погоды в Украине на весь сезон. Ожидается, что зима 2018-2019 в Украине будет "нестандартной", ожидается много теплых дней. Похолодание придет только в конце декабря.
Погода в Украине
- Винница-1°... -4°
- Днепр+1°... -3°
- Донецк+2°... -2°
- Житомир0°... -5°
- Запорожье+1°... -3°
- Ивано-Франковск0°... -6°
- Киев0°... -5°
- Кировоград-1°... -6°
- Луганск+2°... -2°
- Луцк0°... -5°
- Львов0°... -6°
- Николаев+1°... -6°
- Одесса+2°... -5°
- Полтава+1°... -5°
- Ровно-1°... -6°
- Симферополь+5°... -4°
- Сумы0°... -7°
- Тернополь-1°... -6°
- Харьков+1°... -5°
- Херсон+3°... -4°
- Хмельницкий-1°... -6°
- Черкассы0°... -4°
- Чернигов+1°... -4°
- Черновцы+1°... -5°