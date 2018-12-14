Кусачие морозы и снегопады: синоптики дали прогноз погоды в Украине на январь

08:34, 14 декабря 2018
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Типичная зимняя погода придет в Украину в конце января.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Январь-2019 в Украине будет холодным и со снегопадами.

Не исключены осадки в виде ледяного дождя, когда падающие капли на поверхности грунта превращаются в лед, сообщает Meteoprog

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По прогнозам американских синоптиков, январь-2019 в Европе будет холоднее обычного. По их долгосрочным прогнозам, температура воздуха опустится ниже климатической нормы на 1-2 градуса Цельсия. Для Европы средняя климатическая температура в январе составляет -3º. 

А французские метеорологи предупреждают о внезапном и резком похолодании. Самые низкие температуры предвидятся в конце декабря, начале января. На термометрах увидим даже -15º.

Ожидается, что первый месяц нового года начнется снегами, но умеренными. Не исключены осадки в виде ледяного дождя, когда падающие капли на поверхности грунта превращаются в лед. Метеоявление создает опасную ситуацию на трассах.

Типичная зимняя погода посетит Украину в конце января. Во вторую и третью неделю месяца прогнозируется незначительное потепление. Конец месяца будет сопровождаться снегопадами.

Ранее синоптики дали прогноз погоды в Украине на весь сезон. Ожидается, что зима 2018-2019 в Украине будет "нестандартной", ожидается много теплых дней. Похолодание придет только в конце декабря.

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Теги: #снег#погода#морозы#январь
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