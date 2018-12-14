В Киеве сегодня пройдет снег, днем температура до 0°
Вечером в столице температура до -1°.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 14 декабря, в Киеве пройдет снег, днем температура до 0°.
Когда прекратятся снегопады: прогноз погоды в Украине до конца недели (карты)
Погода в Киеве. Температура воздуха днем 0°, вечером - до -1°. Ветер северный и северо-восточный, до 4,3 м/сек.
Солнце в столице взошло в 07:49, а зайдет в 15:53.
Как сообщал УНИАН, 14 декабря практически по всей Украине пройдет снег, ночью местами температура до -7°.
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- Винница0°... -5°
- Днепр+1°... -3°
- Донецк+3°... -3°
- Житомир-1°... -7°
- Запорожье+2°... -4°
- Ивано-Франковск0°... -6°
- Киев0°... -6°
- Кировоград0°... -8°
- Луганск+1°... -3°
- Луцк+1°... -6°
- Львов0°... -6°
- Николаев+2°... -8°
- Одесса+3°... -4°
- Полтава+1°... -7°
- Ровно-1°... -7°
- Симферополь+4°... -4°
- Сумы-1°... -12°
- Тернополь-1°... -6°
- Харьков0°... -7°
- Херсон+3°... -4°
- Хмельницкий0°... -6°
- Черкассы+1°... -4°
- Чернигов-1°... -5°
- Черновцы+1°... -6°
Виргиния, США
+ 2 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг
Ощущается как:+2 °
Влажность:92 %
Давление:763 мм
Ветер: 2.2 м/с
Вероятность осадков:52 %
Восход:07:20
Закат16:48
Видимость:16 км
Фаза луны:
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