В Киеве сегодня пройдет снег, днем температура до 0°

08:30, 14 декабря 2018
6
0

Вечером в столице температура до -1°.

Иллюстрация // REUTERS
Иллюстрация // REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 14 декабря, в Киеве пройдет снег, днем температура до 0°.

Когда прекратятся снегопады: прогноз погоды в Украине до конца недели (карты)

Погода в Киеве. Температура воздуха днем 0°, вечером - до -1°. Ветер северный и северо-восточный, до 4,3 м/сек.

Солнце в столице взошло в 07:49, а зайдет в 15:53.

Как сообщал УНИАН, 14 декабря практически по всей Украине пройдет снег, ночью местами температура до -7°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #снег#Киев#погода
Читайте также
Кусачие морозы и снегопады: синоптики дали прогноз погоды в Украине на январь Кусачие морозы и снегопады: синоптики дали прогноз погоды в Украине на январь
В Украине сегодня продолжатся снегопады, днем местами температура до +4° (карта) В Украине сегодня продолжатся снегопады, днем местами температура до +4° (карта)
На Украину надвигаются снегопады: синоптики предупредили об ухудшении погодных условий (видео) На Украину надвигаются снегопады: синоптики предупредили об ухудшении погодных условий (видео)
В сети показали фото заснеженной Одессы В сети показали фото заснеженной Одессы
Циклон не отступает: завтра мокрый снег ожидается в большинстве областей Украины Циклон не отступает: завтра мокрый снег ожидается в большинстве областей Украины
Синоптики рассказали, где в Украине выпало больше всего снега (карта) Синоптики рассказали, где в Украине выпало больше всего снега (карта)
В снежном плену: сегодня осложнение погодных условий ожидается почти по всей Украине В снежном плену: сегодня осложнение погодных условий ожидается почти по всей Украине

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 2 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
92 %
763 мм
2.2 м/с
52 %
Лента новостей