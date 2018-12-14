В Киеве сегодня пройдет снег, днем температура до 0°

Вечером в столице температура до -1°.

Иллюстрация // REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 14 декабря, в Киеве пройдет снег, днем температура до 0°.

Читайте также Когда прекратятся снегопады: прогноз погоды в Украине до конца недели (карты)

Погода в Киеве. Температура воздуха днем 0°, вечером - до -1°. Ветер северный и северо-восточный, до 4,3 м/сек.

Солнце в столице взошло в 07:49, а зайдет в 15:53.

Как сообщал УНИАН, 14 декабря практически по всей Украине пройдет снег, ночью местами температура до -7°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.