В Украине сегодня продолжатся снегопады, днем местами температура до +4° (карта)

08:10, 14 декабря 2018
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Без осадков будет только на юге и востоке.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 14 декабря практически по всей Украине пройдет снег, температура до +4°.

В сети показали фото заснеженной Одессы

Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура до +3°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +4°. 

На западе Украины ожидаются снегопады. Температура до +1°.

В северных областях пройдет снег. Температура до +1°. В центре также ожидаются осадки, температура до +1°.

Прогноз на 14 декабря / УНИАН
Прогноз на 14 декабря / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 14 декабря — Наумов день. Декабрь снегом глаз радует, а морозом ухо рвет. 

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Теги: #снег#погода
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