В Украине сегодня продолжатся снегопады, днем местами температура до +4° (карта)
Без осадков будет только на юге и востоке.
Согласно данным Погода УНИАН, 14 декабря практически по всей Украине пройдет снег, температура до +4°.
В сети показали фото заснеженной Одессы
Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура до +3°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +4°.
На западе Украины ожидаются снегопады. Температура до +1°.
В северных областях пройдет снег. Температура до +1°. В центре также ожидаются осадки, температура до +1°.
Согласно народному прогнозу, 14 декабря — Наумов день. Декабрь снегом глаз радует, а морозом ухо рвет.
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Погода в Украине
- Винница0°... -5°
- Днепр+1°... -3°
- Донецк+3°... -3°
- Житомир-1°... -7°
- Запорожье+2°... -4°
- Ивано-Франковск0°... -6°
- Киев0°... -6°
- Кировоград0°... -8°
- Луганск+1°... -3°
- Луцк+1°... -6°
- Львов0°... -6°
- Николаев+2°... -8°
- Одесса+3°... -4°
- Полтава+1°... -7°
- Ровно-1°... -7°
- Симферополь+4°... -4°
- Сумы-1°... -12°
- Тернополь-1°... -6°
- Харьков0°... -7°
- Херсон+3°... -4°
- Хмельницкий0°... -6°
- Черкассы+1°... -4°
- Чернигов-1°... -5°
- Черновцы+1°... -6°
Виргиния, США
+ 2 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг
Ощущается как:+2 °
Влажность:92 %
Давление:763 мм
Ветер: 2.2 м/с
Вероятность осадков:52 %
Восход:07:20
Закат16:48
Видимость:16 км
Фаза луны:
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