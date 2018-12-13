На Украину надвигаются снегопады: синоптики предупредили об ухудшении погодных условий (видео)

19:03, 13 декабря 2018
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Сегодня, чтобы автомобили не застряли, трассу Одесса-Киев расчищали каждый час.

В Украине ожидается ухудшение погодных условий / фото УНИАН
В Украине ожидается ухудшение погодных условий / фото УНИАН

Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий.

Как говорится в сюжете ТСН, снегопады ожидаются в Украине. Обильно снежит на Ровенщине. Из-за этого на дорогах плохая видимость. Хоть на трассах работает спецтехника, в ближайшее время здесь ожидают метель, поэтому спасатели просят водителей избегать дальних поездок.

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На Одесщине сыпать начало еще с ночи. Чтобы автомобили не застряли, трассу Одесса-Киев расчищали каждый час.

После обеда снег в самой Одессе превратился в дождь и уже на завтра в городе ожидают гололед. На Днепропетровщине из-за нее уже произошло несколько аварий. Лишь в одном Каменском на мосту во время движения занесло сразу четыре авто – два из них раскрутило на 360 градусов. На скорости они врезались в ограждение моста, чудом обошлось без пострадавших.

На Львовщине из-за скользкого пути военный грузовик столкнулся с микроавтобусом – травмированы пассажир и несколько пассажиров, трое из них – дети.

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Теги: #снег#Украина
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