В Киеве завтра продолжится снегопад, температура до 0°
Завтра столицу продолжит засыпать снегом.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 14 декабря, в Киеве пройдет снег, днем температура до 0°.
Циклон не отступает: завтра мокрый снег ожидается в большинстве областей Украины
Прогноз погоды в Киеве на завтра. Температура воздуха днем 0°, вечером - до -1°. Ветер северный и северо-восточный, до 4,3 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 07:49, а зайдет в 15:53.
Как сообщал УНИАН, 14 декабря практически по всей Украине пройдет снег, ночью местами температура до -7°.
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Погода в Украине
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- Донецк+3°... -2°
- Житомир+1°... -2°
- Запорожье+3°... -1°
- Ивано-Франковск+1°... -3°
- Киев0°... -2°
- Кировоград0°... -3°
- Луганск+3°... -3°
- Луцк+1°... -2°
- Львов0°... -3°
- Николаев+1°... -1°
- Одесса+1°... -3°
- Полтава+1°... -2°
- Ровно0°... -3°
- Симферополь+3°... -1°
- Сумы+1°... -3°
- Тернополь0°... -4°
- Харьков+1°... -3°
- Херсон+3°... -1°
- Хмельницкий0°... -3°
- Черкассы+1°... -3°
- Чернигов+1°... -1°
- Черновцы+2°... -2°
Виргиния, США
+ 3 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг
Ощущается как:0 °
Влажность:82 %
Давление:757 мм
Ветер: 2.2 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:19
Закат16:47
Видимость:16 км
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