В Киеве завтра продолжится снегопад, температура до 0°

17:00, 13 декабря 2018
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Завтра столицу продолжит засыпать снегом.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 14 декабря, в Киеве пройдет снег, днем температура до 0°.

Циклон не отступает: завтра мокрый снег ожидается в большинстве областей Украины

Прогноз погоды в Киеве на завтра. Температура воздуха днем 0°, вечером - до -1°. Ветер северный и северо-восточный, до 4,3 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 07:49, а зайдет в 15:53.

Как сообщал УНИАН, 14 декабря практически по всей Украине пройдет снег, ночью местами температура до -7°.

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Теги: #снег#Киев
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