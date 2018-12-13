Завтра в Украине пройдет снег, местами ночью похолодает до -7° (видеопрогноз)
В пятницу в Украине похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, 14 декабря практически по всей Украине пройдет снег, ночью местами температура до -7°.
Синоптики рассказали, где в Украине выпало больше всего снега (карта)
Погода на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до -5°, днем до +3°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до -4°, днем до +4°.
На западе Украины ожидаются снегопады. Температура ночью до -7°, днем до +1°.
В северных областях пройдет снег. Температура ночью до -4°, днем до +1°. В центре также ожидаются осадки, температура ночью до -5°, днем до +1°.
Согласно народному прогнозу, 14 декабря — Наумов день. Декабрь снегом глаз радует, а морозом ухо рвет.
Прогноз погоды в Украине на пятницу, 14 декабря
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Погода в Украине
- Винница0°... -3°
- Днепр+1°... -1°
- Донецк+3°... -2°
- Житомир+1°... -2°
- Запорожье+3°... -1°
- Ивано-Франковск+1°... -3°
- Киев0°... -2°
- Кировоград0°... -3°
- Луганск+3°... -3°
- Луцк+1°... -2°
- Львов0°... -3°
- Николаев+1°... -1°
- Одесса+1°... -3°
- Полтава+1°... -2°
- Ровно0°... -3°
- Симферополь+3°... -1°
- Сумы+1°... -3°
- Тернополь0°... -4°
- Харьков+1°... -3°
- Херсон+3°... -1°
- Хмельницкий0°... -3°
- Черкассы+1°... -3°
- Чернигов+1°... -1°
- Черновцы+2°... -2°
Виргиния, США
+ 3 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг
Ощущается как:0 °
Влажность:82 %
Давление:757 мм
Ветер: 2.2 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:19
Закат16:47
Видимость:16 км
Фаза луны:
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