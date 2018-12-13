Завтра в Украине пройдет снег, местами ночью похолодает до -7° (видеопрогноз)

В пятницу в Украине похолодает.

Завтра в Украине продолжатся снегопады / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 14 декабря практически по всей Украине пройдет снег, ночью местами температура до -7°.

Читайте также Синоптики рассказали, где в Украине выпало больше всего снега (карта)

Погода на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до -5°, днем до +3°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до -4°, днем до +4°.

На западе Украины ожидаются снегопады. Температура ночью до -7°, днем до +1°.

В северных областях пройдет снег. Температура ночью до -4°, днем до +1°. В центре также ожидаются осадки, температура ночью до -5°, днем до +1°.

Согласно народному прогнозу, 14 декабря — Наумов день. Декабрь снегом глаз радует, а морозом ухо рвет.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.