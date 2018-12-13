В сети показали фото заснеженной Одессы
В час пик в городе из-за осадков наблюдались пробки.
С утра 13 декабря в Одессе идет снег с дождем.
В час пик в городе из-за осадков наблюдались пробки и тянучки. Сейчас особых транспортных проблем в городе не наблюдается.
Фотографии заснеженного города опубликовало местное издание "Думская".
Напомним, в пятницу, 14 декабря, из-за влияния циклона в северных, центральных и западных областях Украины ожидаются снегопады.
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