В сети показали фото заснеженной Одессы

15:31, 13 декабря 2018
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В час пик в городе из-за осадков наблюдались пробки.

Снегопад в Одессе / фото "Думская"
Снегопад в Одессе / фото "Думская"

С утра 13 декабря в Одессе идет снег с дождем. 

В час пик в городе из-за осадков наблюдались пробки и тянучки. Сейчас особых транспортных проблем в городе не наблюдается.

Фотографии заснеженного города опубликовало местное издание "Думская".

Напомним, в пятницу, 14 декабря, из-за влияния циклона в северных, центральных и западных областях Украины ожидаются снегопады.

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Теги: #снег#Одесса#погода
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