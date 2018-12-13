В Карпатах сохраняется снеголавинная опасность

15:16, 13 декабря 2018
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Лавинная опасность сохраняется в Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН
В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН

В четверг, 13 декабря, в высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей сохраняется лавинная опасность.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"13 декабря в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется низкая снеголавинная опасность (1 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, в результате осложнения погодных условий (снег, местами мокрый снег и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП 13 декабря были обесточены 170 населенных пунктов в шести областях.

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Теги: #Карпаты#лавина
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