В Карпатах сохраняется снеголавинная опасность
Лавинная опасность сохраняется в Ивано-Франковской и Закарпатской областях.
В четверг, 13 декабря, в высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей сохраняется лавинная опасность.
В Украине сегодня продолжатся снегопады, температура до +4° (карта)
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"13 декабря в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется низкая снеголавинная опасность (1 уровень)", - говорится в сообщении.
Напомним, в результате осложнения погодных условий (снег, местами мокрый снег и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП 13 декабря были обесточены 170 населенных пунктов в шести областях.
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