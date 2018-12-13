Циклон не отступает: завтра мокрый снег ожидается в большинстве областей Украины

14:07, 13 декабря 2018
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Снегопады прекратятся в субботу, 15 декабря.

Завтра снегопады в Украине продолжатся / УНИАН
Завтра снегопады в Украине продолжатся / УНИАН

В пятницу, 14 декабря, из-за влияния циклона в северных, центральных и западных областях Украины ожидаются снегопады.

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Такой прогноз погоды опубликовала в Facebook синоптик Наталья Диденко.

В пятницу снег и мокрый снег ожидаются в северных областях, на западе, в Винницкой, Черкасской и районах Кропивницкого. В южной части - лишь местами небольшие осадки. На востоке Украины снега или дождя завтра не будет", - пишет она.

По словам Диденко, температура воздуха пока остается без изменений - около нуля, с небольшими колебаниями.

В субботу, 15 декабря, в Украине похолодает до небольших морозов, осадки постепенно прекратятся. А 16 декабря на pападе Украины потеплеет, однако вместе с потеплением туда придут сильные осадки и штормовой ветер. На остальной территории в воскресенье будет сухо и ветрено.

Напомним, 13 декабря погода в Украине будет сложной: снег пройдет по всей стране, кроме восточных областей, Прикарпатья и Закарпатья.

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Теги: #снег#погода
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