Циклон не отступает: завтра мокрый снег ожидается в большинстве областей Украины
Снегопады прекратятся в субботу, 15 декабря.
В пятницу, 14 декабря, из-за влияния циклона в северных, центральных и западных областях Украины ожидаются снегопады.
Из-за снегопада в Украине без электроэнергии остались 170 населенных пунктов
Такой прогноз погоды опубликовала в Facebook синоптик Наталья Диденко.
В пятницу снег и мокрый снег ожидаются в северных областях, на западе, в Винницкой, Черкасской и районах Кропивницкого. В южной части - лишь местами небольшие осадки. На востоке Украины снега или дождя завтра не будет", - пишет она.
По словам Диденко, температура воздуха пока остается без изменений - около нуля, с небольшими колебаниями.
В субботу, 15 декабря, в Украине похолодает до небольших морозов, осадки постепенно прекратятся. А 16 декабря на pападе Украины потеплеет, однако вместе с потеплением туда придут сильные осадки и штормовой ветер. На остальной территории в воскресенье будет сухо и ветрено.
Напомним, 13 декабря погода в Украине будет сложной: снег пройдет по всей стране, кроме восточных областей, Прикарпатья и Закарпатья.
Погода в Украине
- Винница0°... -3°
- Днепр+1°... -1°
- Донецк+3°... -2°
- Житомир+1°... -2°
- Запорожье+2°... -1°
- Ивано-Франковск+1°... -3°
- Киев0°... -2°
- Кировоград0°... -3°
- Луганск+3°... -3°
- Луцк+1°... -2°
- Львов0°... -3°
- Николаев+1°... -1°
- Одесса+1°... -3°
- Полтава+1°... -2°
- Ровно0°... -3°
- Симферополь+3°... -1°
- Сумы+1°... -3°
- Тернополь0°... -4°
- Харьков+1°... -3°
- Херсон+3°... -1°
- Хмельницкий0°... -3°
- Черкассы+1°... -3°
- Чернигов+1°... -1°
- Черновцы+2°... -2°