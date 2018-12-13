Синоптики рассказали, где в Украине выпало больше всего снега (карта)
В Прилуках высота снежного покрова составляет 33 см.
По состоянию на утро 13 декабря в центре и на севере Украины местами выпало 20-30 сантиметров снега.
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Об этом свидетельствуют данные Сумского гидрометцентра. Согласно карте, опубликованной в Facebook, больше всего снега - 33 см - выпало в городе Прилуки Черниговской области.
В целом, около 20 см осадков намело в центральных и местами северных областях. На западе, юге и востоке Украины высота снежного покрова не превышает 10 см.
Напомним, снегопады в Украине продолжатся в течение 13-14 декабря, 15 декабря ожидается незначительное снижение температуры и прекращение осадков.
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