Синоптики рассказали, где в Украине выпало больше всего снега (карта)

12:52, 13 декабря 2018
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В Прилуках высота снежного покрова составляет 33 см.

В Украине местами намело более 20 см снега / УНИАН
В Украине местами намело более 20 см снега / УНИАН

По состоянию на утро 13 декабря в центре и на севере Украины местами выпало 20-30 сантиметров снега.

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Об этом свидетельствуют данные Сумского гидрометцентра. Согласно карте, опубликованной в Facebook, больше всего снега - 33 см - выпало в городе Прилуки Черниговской области.

В целом, около 20 см осадков намело в центральных и местами северных областях. На западе, юге и востоке Украины высота снежного покрова не превышает 10 см.

Напомним, снегопады в Украине продолжатся в течение 13-14 декабря, 15 декабря ожидается незначительное снижение температуры и прекращение осадков.

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Теги: #снег#погода#снегопад
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