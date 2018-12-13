Одессу засыпает снегом: на дорогах образовались большие пробки
Исторический центр Одессы хоть и загружен, но не заблокирован.
Сегодняшнее утро для одесситов выдалось снежным и проблематичным в плане огромных автомобильных пробок на выезде из спальных районов в центр города.
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Дорога как из жилмассива Таирово, так из поселка Котовского займет много времени, передает Топор. В частности, длинная тянучка образовалась на Люстдорфской дороге с 7-й станции через площадь Толбухина и до Адмиральского проспекта. На Краснова и Среднефонтанской движение транспорта оживленное.
Не лучше ситуация на проспекте Маршала Жукова от Левитана до 25-й Чапаевской дивизии, на перекрестке в районе рынка "Успех" движение практически заблокировано. На Водопроводной также образовалась тянучка.
На Фонтанской дороге движение неплохое, правда на Сегедской также образовалась автопробка.
Из-за аварии на Николаевской дороге в районе Одессакабель автомобильная тянучка растянулась вдоль Лузановки аж до Молодой Гвардии и дальше.
Исторический центр Одессы хоть и загружен, но не заблокирован.
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