Когда прекратятся снегопады: прогноз погоды в Украине до конца недели (карты)

11:42, 13 декабря 2018
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На выходных в Украине похолодает.

15 декабря сильные снегопады в Украине прекратятся / УНИАН
15 декабря сильные снегопады в Украине прекратятся / УНИАН

Снегопады в Украине продолжатся в течение 13-14 декабря, 15 декабря ожидается незначительное снижение температуры и прекращение осадков.

В Украине сегодня продолжатся снегопады, температура до +4° (карта)

Такой прогноз погоды опубликован на сайте Украинского гидрометцентра.

Так, сегодня, 13 декабря, снегопады ожидаются почти по всей Украине, кроме восточных, Запорожской, Херсонской областей и Крыма. В пятницу, 14 декабря, в северных, центральных и западных областях ожидается мокрый снег.

Прогноз погоды на 13 декабря / Укргидрометцентр
Прогноз погоды на 13 декабря / Укргидрометцентр
Прогноз погоды на 14 декабря / Укргидрометцентр
Прогноз погоды на 14 декабря / Укргидрометцентр

15 декабря осадки прекратятся почти по всей Украине, снег и мокрый снег пройдут только во Львовской и Закарпатской областях. В то же время ожидается похолодание: ночью местами ожидается до -8 градусов. В воскресенье, 16 декабря, снегопады ожидаются в западных регионах. Температура воздуха в ночные часы опустится до -2...-9 градусов.

Прогноз погоды на 15 декабря / Укргидрометцентр
Прогноз погоды на 15 декабря / Укргидрометцентр
Прогноз погоды на 16 декабря / Укргидрометцентр
Прогноз погоды на 16 декабря / Укргидрометцентр

Напомним, в результате осложнения погодных условий (снег, местами мокрый снег и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП 13 декабря были обесточены 170 населенных пунктов в шести областях.

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Теги: #снег#погода
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