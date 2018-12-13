Когда прекратятся снегопады: прогноз погоды в Украине до конца недели (карты)
На выходных в Украине похолодает.
Снегопады в Украине продолжатся в течение 13-14 декабря, 15 декабря ожидается незначительное снижение температуры и прекращение осадков.
В Украине сегодня продолжатся снегопады, температура до +4° (карта)
Такой прогноз погоды опубликован на сайте Украинского гидрометцентра.
Так, сегодня, 13 декабря, снегопады ожидаются почти по всей Украине, кроме восточных, Запорожской, Херсонской областей и Крыма. В пятницу, 14 декабря, в северных, центральных и западных областях ожидается мокрый снег.
15 декабря осадки прекратятся почти по всей Украине, снег и мокрый снег пройдут только во Львовской и Закарпатской областях. В то же время ожидается похолодание: ночью местами ожидается до -8 градусов. В воскресенье, 16 декабря, снегопады ожидаются в западных регионах. Температура воздуха в ночные часы опустится до -2...-9 градусов.
Напомним, в результате осложнения погодных условий (снег, местами мокрый снег и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП 13 декабря были обесточены 170 населенных пунктов в шести областях.
Погода в Украине
- Винница0°... -3°
- Днепр+1°... -1°
- Донецк+3°... -3°
- Житомир0°... -2°
- Запорожье+3°... -1°
- Ивано-Франковск+1°... -3°
- Киев0°... -2°
- Кировоград0°... -3°
- Луганск+3°... -3°
- Луцк+1°... -2°
- Львов0°... -4°
- Николаев+2°... -2°
- Одесса+3°... -3°
- Полтава0°... -2°
- Ровно-1°... -4°
- Симферополь+3°... -1°
- Сумы0°... -2°
- Тернополь0°... -4°
- Харьков+1°... -3°
- Херсон+3°... -1°
- Хмельницкий0°... -3°
- Черкассы0°... -3°
- Чернигов+1°... -2°
- Черновцы+2°... -2°