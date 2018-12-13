В снежном плену: сегодня осложнение погодных условий ожидается почти по всей Украине

10:27, 13 декабря 2018
354
1

Днем 13 декабря снег будет идти почти во всех регионах Украины.

Сегодня снегопады в Украине продолжатся / УНИАН
Сегодня снегопады в Украине продолжатся / УНИАН

По состоянию на утро 13 декабря осадки в виде мокрого снега и дождя с мокрым снегом наблюдаются в большинстве областей Украины.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС Украины со ссылкой на Гидрометцентр, в Киевской, Львовской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Днепропетровской, Одесской, Ривненской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Николаевской областях и г. Киеве сейчас идет мокрый снег, в Волынской области - дождь с мокрым снегом.

В Украине сегодня продолжатся снегопады, температура до +4° (карта)

Днем 13 декабря погода в Украине будет сложной: снег пройдет по всей стране, кроме восточных областей, Прикарпатья и Закарпатья. На дорогах местами гололедица. Температура от 4 мороза до 1 тепла, в Карпатах 5-10 градусов мороза.

В Киеве в местах прогнозируемого скопления грузового траспорта запланировано установление 5 мобильных пунктов обогрева (Брест-Литовское шоссе, Бориспольське шоссе, Броварской проспект, Гостомильське и Одесское шоссе).

Также в столице организовано дежурство специальной техники ГСЧС для оказания помощи населению. Информация по аварийным отключениям теплоснабжения в ГСЧС не поступала.

Напомним, в результате осложнения погодных условий (снег, местами мокрый снег и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП 13 декабря были обесточены 170 населенных пунктов в шести областях.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #снег#погода#непогода
Читайте также
В Киеве сегодня пройдет сильный снег, днем температура до +1° В Киеве сегодня пройдет сильный снег, днем температура до +1°
В Киеве завтра ожидается снегопад, температура до +1° В Киеве завтра ожидается снегопад, температура до +1°
Завтра в Украине продолжатся снегопады, температура до +4° (видеопрогноз) Завтра в Украине продолжатся снегопады, температура до +4° (видеопрогноз)
Жертвами наводнений во Вьетнаме стали семь человек (видео) Жертвами наводнений во Вьетнаме стали семь человек (видео)
Синоптики предупреждают о лавинной опасности в высокогорье Карпат Синоптики предупреждают о лавинной опасности в высокогорье Карпат
Кого засыплет сильнее всего: семь областей Украины сегодня накроет снежная буря Кого засыплет сильнее всего: семь областей Украины сегодня накроет снежная буря
Циклон задержится: синоптик рассказала, какой будет погода в Украине завтра Циклон задержится: синоптик рассказала, какой будет погода в Украине завтра

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 2 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
85 %
758 мм
2.3 м/с
2 %
Лента новостей