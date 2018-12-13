В снежном плену: сегодня осложнение погодных условий ожидается почти по всей Украине
Днем 13 декабря снег будет идти почти во всех регионах Украины.
По состоянию на утро 13 декабря осадки в виде мокрого снега и дождя с мокрым снегом наблюдаются в большинстве областей Украины.
Как сообщает пресс-служба ГСЧС Украины со ссылкой на Гидрометцентр, в Киевской, Львовской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Днепропетровской, Одесской, Ривненской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Николаевской областях и г. Киеве сейчас идет мокрый снег, в Волынской области - дождь с мокрым снегом.
В Украине сегодня продолжатся снегопады, температура до +4° (карта)
Днем 13 декабря погода в Украине будет сложной: снег пройдет по всей стране, кроме восточных областей, Прикарпатья и Закарпатья. На дорогах местами гололедица. Температура от 4 мороза до 1 тепла, в Карпатах 5-10 градусов мороза.
В Киеве в местах прогнозируемого скопления грузового траспорта запланировано установление 5 мобильных пунктов обогрева (Брест-Литовское шоссе, Бориспольське шоссе, Броварской проспект, Гостомильське и Одесское шоссе).
Также в столице организовано дежурство специальной техники ГСЧС для оказания помощи населению. Информация по аварийным отключениям теплоснабжения в ГСЧС не поступала.
Напомним, в результате осложнения погодных условий (снег, местами мокрый снег и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП 13 декабря были обесточены 170 населенных пунктов в шести областях.
Погода в Украине
- Винница0°... -3°
- Днепр+1°... -1°
- Донецк+3°... -3°
- Житомир0°... -2°
- Запорожье+3°... -1°
- Ивано-Франковск+1°... -3°
- Киев0°... -2°
- Кировоград0°... -3°
- Луганск+3°... -3°
- Луцк+1°... -2°
- Львов0°... -4°
- Николаев+2°... -2°
- Одесса+3°... -3°
- Полтава0°... -2°
- Ровно-1°... -4°
- Симферополь+3°... -1°
- Сумы0°... -2°
- Тернополь0°... -4°
- Харьков+1°... -3°
- Херсон+3°... -1°
- Хмельницкий0°... -3°
- Черкассы0°... -3°
- Чернигов+1°... -2°
- Черновцы+2°... -2°