В снежном плену: сегодня осложнение погодных условий ожидается почти по всей Украине

Днем 13 декабря снег будет идти почти во всех регионах Украины.

Сегодня снегопады в Украине продолжатся / УНИАН

По состоянию на утро 13 декабря осадки в виде мокрого снега и дождя с мокрым снегом наблюдаются в большинстве областей Украины.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС Украины со ссылкой на Гидрометцентр, в Киевской, Львовской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Днепропетровской, Одесской, Ривненской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Николаевской областях и г. Киеве сейчас идет мокрый снег, в Волынской области - дождь с мокрым снегом.

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Днем 13 декабря погода в Украине будет сложной: снег пройдет по всей стране, кроме восточных областей, Прикарпатья и Закарпатья. На дорогах местами гололедица. Температура от 4 мороза до 1 тепла, в Карпатах 5-10 градусов мороза.

В Киеве в местах прогнозируемого скопления грузового траспорта запланировано установление 5 мобильных пунктов обогрева (Брест-Литовское шоссе, Бориспольське шоссе, Броварской проспект, Гостомильське и Одесское шоссе).

Также в столице организовано дежурство специальной техники ГСЧС для оказания помощи населению. Информация по аварийным отключениям теплоснабжения в ГСЧС не поступала.

Напомним, в результате осложнения погодных условий (снег, местами мокрый снег и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП 13 декабря были обесточены 170 населенных пунктов в шести областях.