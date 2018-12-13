Из-за снегопада в Украине без электроэнергии остались 170 населенных пунктов

В Черниговской области обесточены 85 населенных пунктов.

Снегопады обесточили 170 населенных пунктов в 6 областях / Фото УНИАН

Вследствие осложнения погодных условий (снег, местами мокрый снег и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП 13 декабря были обесточены 170 населенных пунктов в шести областях.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, в Черниговской области без света остались 85 населенных пунктов, в Киевской – 40, в Сумской – 30, Херсонской – 9, Кировоградской – 4, Николаевской – 2. Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Также спасатели сообщают, что движение автомобильного транспорта на автодорогах Украины обеспечено.

Напомним, в четверг, 13 декабря, практически по всей Украине пройдет снег, температура до +4°.