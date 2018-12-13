В Киеве сегодня пройдет сильный снег, днем температура до +1°

08:30, 13 декабря 2018
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Снегопад в столице продолжается.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 13 декабря в Киеве пройдет сильный снег, днем температура до +1°.

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Погода в Киеве на сегодня. Температура воздуха днем +1°, вечером - до 0°. Ветер северный и северо-восточный, до 4,4 м/сек.

Солнце в столице взошло в 07:48, а зайдет в 15:54.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 13 декабря, практически по всей Украине пройдет снег, температура до +4°.

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Теги: #снег#Киев#погода
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