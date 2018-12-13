В Киеве сегодня пройдет сильный снег, днем температура до +1°
Снегопад в столице продолжается.
Согласно данным Погода УНИАН, 13 декабря в Киеве пройдет сильный снег, днем температура до +1°.
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Погода в Киеве на сегодня. Температура воздуха днем +1°, вечером - до 0°. Ветер северный и северо-восточный, до 4,4 м/сек.
Солнце в столице взошло в 07:48, а зайдет в 15:54.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 13 декабря, практически по всей Украине пройдет снег, температура до +4°.
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Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг
Ощущается как:0 °
Влажность:87 %
Давление:758 мм
Ветер: 2.3 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:19
Закат16:47
Видимость:16 км
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