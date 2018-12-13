В Украине сегодня продолжатся снегопады, температура до +4° (карта)

Без осадков будет только в восточных областях.

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Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 13 декабря, практически по всей Украине пройдет снег, температура до +4°.

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Прогноз погоды в Украине на сегодня. На востоке без осадков, температура до +2°. Жителям южных регионов синоптики обещают снег с дождем. Температура до +4°.

На западе Украины ожидаются снегопады. Температура до +1°.

В северных областях пройдет снег. Температура до +2°. В центре также ожидаются осадки, температура до +1°.

Прогноз на 13 декабря / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 13 декабря — Андрея. Повторно слушают воду: тихая вода — хорошая зима, шумная — будут трещать морозы, будут бури, метели. Если до 13 декабря не выпадет снег, зима будет теплая и малоснежная, если выпадет — холодная и снежная.

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