В Украине сегодня продолжатся снегопады, температура до +4° (карта)

08:09, 13 декабря 2018
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Без осадков будет только в восточных областях.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 13 декабря, практически по всей Украине пройдет снег, температура до +4°.

Кого засыплет сильнее всего: семь областей Украины сегодня накроет снежная буря

Прогноз погоды в Украине на сегодня. На востоке без осадков, температура до +2°. Жителям южных регионов синоптики обещают снег с дождем. Температура до +4°. 

На западе Украины ожидаются снегопады. Температура до +1°.

В северных областях пройдет снег. Температура до +2°. В центре также ожидаются осадки, температура до +1°.

Прогноз на 13 декабря / УНИАН
Прогноз на 13 декабря / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 13 декабря — Андрея. Повторно слушают воду: тихая вода — хорошая зима, шумная — будут трещать морозы, будут бури, метели. Если до 13 декабря не выпадет снег, зима будет теплая и малоснежная, если выпадет — холодная и снежная. 

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Теги: #снег#погода
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