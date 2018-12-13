В Украине сегодня продолжатся снегопады, температура до +4° (карта)
Без осадков будет только в восточных областях.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 13 декабря, практически по всей Украине пройдет снег, температура до +4°.
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Прогноз погоды в Украине на сегодня. На востоке без осадков, температура до +2°. Жителям южных регионов синоптики обещают снег с дождем. Температура до +4°.
На западе Украины ожидаются снегопады. Температура до +1°.
В северных областях пройдет снег. Температура до +2°. В центре также ожидаются осадки, температура до +1°.
Согласно народному прогнозу, 13 декабря — Андрея. Повторно слушают воду: тихая вода — хорошая зима, шумная — будут трещать морозы, будут бури, метели. Если до 13 декабря не выпадет снег, зима будет теплая и малоснежная, если выпадет — холодная и снежная.
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Погода в Украине
- Винница0°... -3°
- Днепр0°... -2°
- Донецк+2°... -3°
- Житомир0°... -2°
- Запорожье+2°... 0°
- Ивано-Франковск+1°... -3°
- Киев+1°... -2°
- Кировоград+1°... -3°
- Луганск+2°... -3°
- Луцк+1°... -2°
- Львов0°... -4°
- Николаев+2°... -2°
- Одесса+3°... -4°
- Полтава0°... -2°
- Ровно-1°... -4°
- Симферополь+3°... -1°
- Сумы+1°... -2°
- Тернополь0°... -3°
- Харьков+1°... -2°
- Херсон+2°... -1°
- Хмельницкий0°... -3°
- Черкассы+1°... -2°
- Чернигов+2°... -1°
- Черновцы+1°... -2°