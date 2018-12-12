В Украину пришла непогода: синоптики прогнозируют до 20 сантиметров снега (видео)
Городская власть призвала представителей частного бизнеса разгребать сугробы.
В Украину пришла непогода - синоптики прогнозируют до 20 сантиметров снега.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
По прогнозам синоптиков, сильный снег будет сыпать в семи областях вплоть до пятницы, а снежный покров достигнет 20 сантиметров. Снегопад будет сопровождаться сильным ветром, в пятницу все стихнет, но придут сильные морозы.
В Киеве завтра ожидается снегопад, температура до +1°
В случае ухудшения погодных условий столичная власть уже анонсировала, что не будет пускать в город фуры. Поэтому сегодня грузовики в Киев будут пропускать только ночью, а в 6.00 13 декабря въезд грузовиков в столице вновь ограничат.
Коммунальный транспорт столицы уже расположили неподалеку от склонов и подъемов, и в случае сильной непогоды коммунальщики начнут чистить снег и посыпать дороги.
Городская власть призвала представителей частного бизнеса разгребать сугробы возле своих офисов, в противном случае они заплатят штраф 1800 гривень.
На Херсонщине уже минувшей ночью работали сотрудники ГСЧС - помогали фурам выехать на гору.
«Всего эвакуировали из-за непогоды 69 автомобилей», - рассказала руководитель сектора связей со СМИ в Херсонской области Квита Заобурная.
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