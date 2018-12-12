В Киеве завтра ожидается снегопад, температура до +1°

17:00, 12 декабря 2018
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Снег в столице завтра ожидается в течение всего дня.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 13 декабря в Киеве пройдет сильный снег, днем температура до +1°.

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Погода в Киеве. Температура воздуха днем +1°, вечером - до 0°. Ветер северный и северо-восточный, до 4,4 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 07:48, а зайдет в 15:54.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 13 декабря, практически по всей Украине пройдет снег, температура до +4°.

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Теги: #снег#Киев#погода
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