В Киеве завтра ожидается снегопад, температура до +1°

Снег в столице завтра ожидается в течение всего дня.

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Согласно данным Погода УНИАН, 13 декабря в Киеве пройдет сильный снег, днем температура до +1°.

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Погода в Киеве. Температура воздуха днем +1°, вечером - до 0°. Ветер северный и северо-восточный, до 4,4 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 07:48, а зайдет в 15:54.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 13 декабря, практически по всей Украине пройдет снег, температура до +4°.

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