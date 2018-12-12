В Киеве завтра ожидается снегопад, температура до +1°
Снег в столице завтра ожидается в течение всего дня.
Согласно данным Погода УНИАН, 13 декабря в Киеве пройдет сильный снег, днем температура до +1°.
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Погода в Киеве. Температура воздуха днем +1°, вечером - до 0°. Ветер северный и северо-восточный, до 4,4 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 07:48, а зайдет в 15:54.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 13 декабря, практически по всей Украине пройдет снег, температура до +4°.
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Виргиния, США
- 1 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг
Ощущается как:-1 °
Влажность:74 %
Давление:755 мм
Ветер: 2.5 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:19
Закат16:47
Видимость:16 км
Фаза луны:
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