Завтра в Украине продолжатся снегопады, температура до +4° (видеопрогноз)
Осадков не будет только в восточных областях Украины.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 13 декабря, практически по всей Украине пройдет снег, температура до +4°.
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Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до -2°, днем до +2°. Жителям южных регионов синоптики обещают снег с дождем. Температура ночью до -5°, днем до +4°.
На западе Украины ожидаются снегопады. Температура ночью до -4°, днем до +1°.
В северных областях пройдет снег. Температура ночью до -2°, днем до +2°. В центре также ожидаются осадки, температура ночью до -2°, днем до +1°.
Согласно народному прогнозу, 13 декабря — Андрея. Повторно слушают воду: тихая вода — хорошая зима, шумная — будут трещать морозы, будут бури, метели. Если до 13 декабря не выпадет снег, зима будет теплая и малоснежная, если выпадет — холодная и снежная.
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Погода в Украине
- Винница+1°... -1°
- Днепр+1°... -1°
- Донецк+4°... -1°
- Житомир+1°... -1°
- Запорожье+2°... -1°
- Ивано-Франковск+3°... -2°
- Киев+1°... -1°
- Кировоград0°... -2°
- Луганск+3°... 0°
- Луцк+1°... -1°
- Львов+2°... -2°
- Николаев+4°... -2°
- Одесса+4°... -3°
- Полтава+1°... -2°
- Ровно0°... -2°
- Симферополь+4°... -1°
- Сумы+1°... -1°
- Тернополь+1°... -2°
- Харьков+1°... -1°
- Херсон+2°... -1°
- Хмельницкий+1°... -2°
- Черкассы+1°... -2°
- Чернигов+2°... -1°
- Черновцы+2°... -1°