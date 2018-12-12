Завтра в Украине продолжатся снегопады, температура до +4° (видеопрогноз)

16:30, 12 декабря 2018
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Осадков не будет только в восточных областях Украины.

Завтра снегопады в Украине продолжатся / УНИАН
Завтра снегопады в Украине продолжатся / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 13 декабря, практически по всей Украине пройдет снег, температура до +4°.

Кого засыплет сильнее всего: семь областей Украины сегодня накроет снежная буря 

Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до -2°, днем до +2°. Жителям южных регионов синоптики обещают снег с дождем. Температура ночью до -5°, днем до +4°. 

На западе Украины ожидаются снегопады. Температура ночью до -4°, днем до +1°.

В северных областях пройдет снег. Температура ночью до -2°, днем до +2°. В центре также ожидаются осадки, температура ночью до -2°, днем до +1°.

Согласно народному прогнозу, 13 декабря — Андрея. Повторно слушают воду: тихая вода — хорошая зима, шумная — будут трещать морозы, будут бури, метели. Если до 13 декабря не выпадет снег, зима будет теплая и малоснежная, если выпадет — холодная и снежная. 

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Теги: #снег#погода
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