Жертвами наводнений во Вьетнаме стали семь человек (видео)

15:28, 12 декабря 2018
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Еще два человека пропали без вести.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Семь человек погибли, двое пропали без вести в результате наводнений в центральной части Вьетнама.

В Индонезии в результате наводнений погибли 11 человек (видео)

К наводнениям привели проливные дожди, которые не прекращались в течение трех дней. Пострадали провинции от Нгеана до Кханьхоа, передает Stormnews со ссылкой на VnExpress.

Пока известно о 7 погибших. Были подтоплены 23 тысячи домов, жители более 1800 из которых эвакуированы.

Напомним, в результате наводнений и оползней в провинции Восточная Ява на западе Индонезии четыре человека погибли, 236 человек были вынуждены покинуть дома.

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Теги: #Вьетнам#наводнение
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