Жертвами наводнений во Вьетнаме стали семь человек (видео)

Еще два человека пропали без вести.

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Семь человек погибли, двое пропали без вести в результате наводнений в центральной части Вьетнама.

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К наводнениям привели проливные дожди, которые не прекращались в течение трех дней. Пострадали провинции от Нгеана до Кханьхоа, передает Stormnews со ссылкой на VnExpress.

Пока известно о 7 погибших. Были подтоплены 23 тысячи домов, жители более 1800 из которых эвакуированы.

Напомним, в результате наводнений и оползней в провинции Восточная Ява на западе Индонезии четыре человека погибли, 236 человек были вынуждены покинуть дома.