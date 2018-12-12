Синоптики предупреждают о лавинной опасности в высокогорье Карпат
Лавинная опасность в Карпатах - низкого уровня.
В течение 12-13 декабря в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей будет сохраняться лавинная опасность.
Погода на сегодня: почти всю Украину накроют дожди и снегопады (карта)
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"12-13 декабря в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается низкая снеголавинная опасность (1 уровень)", - говорится в сообщении.
Напомним, 12 декабря погода в Украине ухудшится: ожидаются метели, снегопады и сильный ветер. Объявлено штормовое предупреждение.
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