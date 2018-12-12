Синоптики предупреждают о лавинной опасности в высокогорье Карпат

Лавинная опасность в Карпатах - низкого уровня.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / zak.depo.ua

В течение 12-13 декабря в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей будет сохраняться лавинная опасность.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"12-13 декабря в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается низкая снеголавинная опасность (1 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, 12 декабря погода в Украине ухудшится: ожидаются метели, снегопады и сильный ветер. Объявлено штормовое предупреждение.