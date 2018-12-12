Кого засыплет сильнее всего: семь областей Украины сегодня накроет снежная буря

Ожидается что выпадет 12-20 см снега.

В семи областях сегодня ожидается сильный снег / УНИАН

В среду, 12 декабря, в семи областях Украины ожидаются сильные снегопады, налипание мокрого снега и метели.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Читайте также Циклон задержится: синоптик рассказала, какой будет погода в Украине завтра

"12 декабря в Черниговской, Киевской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях сильный снег, налипание мокрого снега, метели, порывы ветра 15-20 м/с, прирост снежного покрова 12-20 см", - говорится в сообщении.

По прогнозу, завтра, 13 декабря, в Украине, кроме восточных областей, Прикарпатья и Закарпатья, ночью ожидается умеренный, днем небольшой снег. На дорогах страны гололедица.

Напомним, в течение 12-13 декабря в Киеве и Киевской области ожидаются снегопады и сильный ветер, прирост снежного покрова составит 13-18 см.