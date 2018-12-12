Циклон задержится: синоптик рассказала, какой будет погода в Украине завтра

Без существенных осадков будет только на юге и востоке Украины.

Завтра снегопады в Украине продолжатся / УНИАН

В четверг, 13 декабря, из-за влияния активного циклона во многих регионах Украины ожидаются осадки.

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Без существенных осадков будет только на юге и востоке Украины. Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

"Осадки, до умеренных, ожидаются в северных областях, в центральной части и на западе Украины. Южная часть и восток постепенно будут освобождаться от циклона, там без существенных осадков, только максимум - местами небольшие мокрый снег и дождь", - пишет она.

По прогнозу Диденко, температура воздуха ближайшей ночью от 2 тепла до 3 мороза, завтра днем около нуля. На юге +2...+5 градусов.

Завтра в Киеве ожидаются снег, мокрый снег и порывистый ветер, местами налипание мокрого снега. На дорогах и тротуарах - гололедица.

Напомним, в среду, 12 декабря, погода в Украине ухудшится: ожидаются метели, снегопады и сильный ветер. Объявлено штормовое предупреждение.