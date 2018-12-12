Циклон задержится: синоптик рассказала, какой будет погода в Украине завтра
Без существенных осадков будет только на юге и востоке Украины.
В четверг, 13 декабря, из-за влияния активного циклона во многих регионах Украины ожидаются осадки.
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Без существенных осадков будет только на юге и востоке Украины. Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.
"Осадки, до умеренных, ожидаются в северных областях, в центральной части и на западе Украины. Южная часть и восток постепенно будут освобождаться от циклона, там без существенных осадков, только максимум - местами небольшие мокрый снег и дождь", - пишет она.
По прогнозу Диденко, температура воздуха ближайшей ночью от 2 тепла до 3 мороза, завтра днем около нуля. На юге +2...+5 градусов.
Завтра в Киеве ожидаются снег, мокрый снег и порывистый ветер, местами налипание мокрого снега. На дорогах и тротуарах - гололедица.
Напомним, в среду, 12 декабря, погода в Украине ухудшится: ожидаются метели, снегопады и сильный ветер. Объявлено штормовое предупреждение.
Погода в Украине
- Винница0°... -1°
- Днепр+1°... -1°
- Донецк+2°... -1°
- Житомир+1°... -1°
- Запорожье+2°... -1°
- Ивано-Франковск+3°... -3°
- Киев+1°... -1°
- Кировоград+1°... -1°
- Луганск+3°... -1°
- Луцк+1°... -1°
- Львов+2°... -2°
- Николаев+2°... -3°
- Одесса+3°... -4°
- Полтава+1°... -1°
- Ровно0°... -2°
- Симферополь+4°... -1°
- Сумы+1°... 0°
- Тернополь+1°... -2°
- Харьков+2°... -1°
- Херсон+2°... -2°
- Хмельницкий+1°... -2°
- Черкассы+1°... -1°
- Чернигов+2°... 0°
- Черновцы+2°... -1°