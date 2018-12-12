В Днепре из-за снегопада образовались большие пробки и очереди на остановках (фото)
С самого утра Днепр засыпает снегом: на дорогах скользко, пробки и ДТП.
С самого утра Днепр засыпает снегом: на дорогах скользко, пробки и ДТП. Маршрутки стали ходить реже, из-за чего на остановках образовались большие очереди.
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Так, город уже застрял в больших пробках. На Старом мосту произошло тройное ДТП. Одна из машин заблокировала проезд трамваям, из-за чего движение электротранспорта парализовало: на мосту стоят уже три вагона.
Автомобилистам также приходится аварию объезжать, потому пробка из машин растянулась по улице Каруны и Мануйловскому проспекту.
Большая тянучка также на улице Янтарной, вплоть до Калиновой.
На Новом мосту большая пробка в сторону центра. Машины стоят до ТЦ "Наша Правда".
Также в тянучках центральные улицы. Большие пробки на Гагарина, Криворожской, Титова и Рабочей:
Как сообщил глава профсоюза автомобилистов и перевозчиков Днепра Михаил Тонконогий, сегодня на линию вышел почти весь транспорт – 90-100%. Ориентировочно к 12:00 будут маршрутки уже точно на всех направлениях.
При этом скорость движения автобусов из-за непогоды упала на 15-20%, потому горожанам стоит выходить на остановки заранее.
В соцсетях горожане жалуются, что с утра приходилось ждать маршрутку 40 минут. Ситуацию усугубляют проверки транспорта, которые затеяли с понедельника.
Возле проходной ЮМЗ с рельсов слетел трамвай.
Некоторые маршрутки тоже не справляются со снегопадом и уже "теряют" колеса.
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