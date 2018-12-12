В Днепре из-за снегопада образовались большие пробки и очереди на остановках (фото)

11:00, 12 декабря 2018
325
0

С самого утра Днепр засыпает снегом: на дорогах скользко, пробки и ДТП.

Пробка на Рабочей \ фото: tg-канал "ДТП и Пробки Днепр"
Пробка на Рабочей \ фото: tg-канал "ДТП и Пробки Днепр"

С самого утра Днепр засыпает снегом: на дорогах скользко, пробки и ДТП. Маршрутки стали ходить реже, из-за чего на остановках образовались большие очереди.

На Днепр надвигается непогода, объявлено штормовое предупреждение

Так, город уже застрял в больших пробках. На Старом мосту произошло тройное ДТП. Одна из машин заблокировала проезд трамваям, из-за чего движение электротранспорта парализовало: на мосту стоят уже три вагона.

Автомобилистам также приходится аварию объезжать, потому пробка из машин растянулась по улице Каруны и Мануйловскому проспекту.

Большая тянучка также на улице Янтарной, вплоть до Калиновой.

На Новом мосту большая пробка в сторону центра. Машины стоят до ТЦ "Наша Правда".

Также в тянучках центральные улицы. Большие пробки на Гагарина, Криворожской, Титова и Рабочей:

Как сообщил глава профсоюза автомобилистов и перевозчиков Днепра Михаил Тонконогий, сегодня на линию вышел почти весь транспорт – 90-100%. Ориентировочно к 12:00 будут маршрутки уже точно на всех направлениях. 

При этом скорость движения автобусов из-за непогоды упала на 15-20%, потому горожанам стоит выходить на остановки заранее. 

В соцсетях горожане жалуются, что с утра приходилось ждать маршрутку 40 минут. Ситуацию усугубляют проверки транспорта, которые затеяли с понедельника. 

Возле проходной ЮМЗ с рельсов слетел трамвай.

Некоторые маршрутки тоже не справляются со снегопадом и уже "теряют" колеса. 

Маршрутка на Семафорной потеряла колесо. фото: tg-канал "ДТП и Пробки Днепр"
Маршрутка на Семафорной потеряла колесо. фото: tg-канал "ДТП и Пробки Днепр"

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #снег#Днепр#непогода
Читайте также
В Днепре из-за снегопада образовались большие пробки и очереди на остановках (фото) В Днепре из-за снегопада образовались большие пробки и очереди на остановках (фото)
Сегодня в Киеве пройдет снег, днем температура до +1° Сегодня в Киеве пройдет снег, днем температура до +1°
Погода на сегодня: почти всю Украину накроют дожди и снегопады (карта) Погода на сегодня: почти всю Украину накроют дожди и снегопады (карта)
В Киеве завтра пройдет сильный снег, температура до +1° В Киеве завтра пройдет сильный снег, температура до +1°
На высокогорье Карпат сохраняется лавинная опасность На высокогорье Карпат сохраняется лавинная опасность
На дорогах Украины из-за непогоды объявили "желтый" уровень опасности На дорогах Украины из-за непогоды объявили "желтый" уровень опасности
В Николаеве в ближайшие часы испортится погода, ожидаются снегопады и сильный ветер В Николаеве в ближайшие часы испортится погода, ожидаются снегопады и сильный ветер

Погода в Украине

Виргиния, США
- 2 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
74 %
756 мм
2.4 м/с
2 %
Лента новостей