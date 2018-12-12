Сильный ветер и до 18 см снега: жителей Киева предупреждают о непогоде
В течение 12-13 декабря в Киеве ожидаются метели.
В течение 12-13 декабря в Киеве и Киевской области ожидаются снегопады и сильный ветер, прирост снежного покрова составит 13-18 см.
Об этом предупреждает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Сегодня в Киеве пройдет снег, днем температура до +1°
"В Киеве и Киевской области 12 и 13 декабря ожидается осложнение погодных условий: сильный снег, метели, порывы ветра и гололедица", - говорится в сообщении.
В частности, утром и днем – сильный мокрый снег, порывы ветра 15-18 м/сек, местами налипание мокрого снега, метель, на дорогах гололедица. 13 декабря ночью умеренный, днем небольшой снег.
Прирост снежного покрова на Киевщине составит 13-18 см; на дорогах гололедица.
Отмечается, что такие погодные условия могут обусловить частичное нарушение движения транспорта на автомобильных дорогах и улицах.
Водителей призывают по возможности воздержаться от поездок на собственных автомобилях и отдать предпочтение общественному транспорту, а также соблюдать правила парковки, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.
Пешеходам рекомендуется двигаться по тротуарам с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах, быть осторожными и осмотрительными.
Напомним, 12 декабря в Украине ожидается снег, мокрый снег и дожди. Температура +1°...+4°.
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