Украину сегодня охватят снегопады и метели: объявлено штормовое предупреждение (карта)
Ожидается, что местами наметет до 20 см снега.
В среду, 12 декабря, погода в Украине ухудшится: ожидаются метели, снегопады и сильный ветер. Объявлено штормовое предупреждение.
Сегодня в Киеве пройдет снег, днем температура до +1°
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
Так, сегодня в Украине, кроме западных областей, ожидаются сложные погодные условия: порывы ветра 15-20 м/сек, в центральных, северных областях сильный мокрый снег, местами налипание мокрого снега, метели. Кроме того, на дорогах страны местами гололедица.
Ожидается, что прирост снежного покрова составит 12-20 см.
Напомним, в течение 12-13 декабря из-за ухудшения погоды на дорогах Украины возможно нарушение движения транспорта.
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