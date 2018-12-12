Украину сегодня охватят снегопады и метели: объявлено штормовое предупреждение (карта)

Ожидается, что местами наметет до 20 см снега.

В Украине сегодня ожидаются метели / УНИАН

В среду, 12 декабря, погода в Украине ухудшится: ожидаются метели, снегопады и сильный ветер. Объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Так, сегодня в Украине, кроме западных областей, ожидаются сложные погодные условия: порывы ветра 15-20 м/сек, в центральных, северных областях сильный мокрый снег, местами налипание мокрого снега, метели. Кроме того, на дорогах страны местами гололедица.

Ожидается, что прирост снежного покрова составит 12-20 см.

В Украине сегодня ухудшится погода / Укргидрометцентр

Напомним, в течение 12-13 декабря из-за ухудшения погоды на дорогах Украины возможно нарушение движения транспорта.